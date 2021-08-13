Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü
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Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü

Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü
Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Haberler | Güncel

ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli olan kadın personelin, kurumunu bahçesindeki 3 yavru dünyaya getiren tilkiyi kayda alırken dua ve isteklerini sıraladığı anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu'nda görevli olan kadın personelin, kurumunu bahçesindeki 3 yavru dünyaya getiren tilkiyi kayda alırken dua ve isteklerini sıraladığı anların görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi kampüsündeki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bahçesinde 3 yavru dünyaya getiren tilki, personelin ilgi odağı oldu. Yiyecek bırakmak için yuvaya giden kadın personel, tilki ile karşı karşıya geldi. O anları cep telefonu kamerasıyla kayda alın kadın personel, "Tilkiyi görüyoruz arkadaşlar hepinize dua ediyoruz. Fatma'ya Allah hayırlı evlatlar nasip etsin. Allah'ım Sefa ve Neslihan'ın hayırlı bir şekilde evlenmesini nasip etsin. Serap'ın da dertlerini yok etsin. Allah'ım Sibel'in de evladına hayırlı şifalar versin. Kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim gidersin" diye dua etti.Kadın görevlinin sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler izleyenleri güldürdü.


Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü
Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü
Kadın personelin tilkiyi kayda alıp dua ettiği görüntüler ilgi gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat

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