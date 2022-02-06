Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kadın personele uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda çalışan kadın personele yönelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narkorehber-Narkoanne" eğitimi verildi.

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'nda çalışan kadın personele yönelik, uyuşturucuyla mücadele kapsamında "Narkorehber-Narkoanne" eğitimi verildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yapan uzman personel tarafından, zabıta bünyesinde çalışan kadınların, annelerin; hem kendi çocuklarını uyuşturucu bağımlılığından koruyabilmeleri için gerekli bilgiler paylaşıldı hem de toplumu uyuşturucudan koruma çalışmalarına daha etkin destek verebilmeleri amacıyla bilgi aktarıldı.

Eğitime katılan kadın çalışanlara; çeşitli uyuşturucu maddelerin tanıtımı, uyuşturucu kullanan çocuğun, gencin davranışlarında, ve fiziksel görünümünde meydana gelen değişiklikler, madde bağımlılığıyla karşılaşıldığında nasıl hareket edilmesi ve kimlerle iletişime geçilmesi gerektiği konularında eğitim verildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Zabıta Daire Başkanlığı, Uyuşturucu, Zabıta, Adana, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title