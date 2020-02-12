Kadın pazarcılar DİKAD desteği ile ayakta kalma mücadelesi veriyor
Türkiye'nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı, şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.
12.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:44
Türkiye'nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı, şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.
Kaynak: Dunya.com