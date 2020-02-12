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Kadın pazarcılar DİKAD desteği ile ayakta kalma mücadelesi veriyor

Türkiye'nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Diyarbakır Bağlar Kadın Semt Pazarı, şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.

12.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:44
Kadın pazarcılar DİKAD desteği ile ayakta kalma mücadelesi veriyor

'nin ilk gezici kadın semt pazarı olma özelliği taşıyan Bağlar Kadın Semt Pazarı, şiddete maruz kalan ve maddi durumu kötü olan kadınları istihdam etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: Dunya.com

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