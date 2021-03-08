Kadın pazarcı esnafına çiçek takdim edildi
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Kadın pazarcı esnafına çiçek takdim edildi

08.03.2021 19:50 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:54
Kadın pazarcı esnafına çiçek takdim edildi

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yöresel ürünler pazarındaki kadın esnaflara çiçek edildi.

Ordu'nun Fatsa Belediyesi tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yöresel ürünler pazarındaki kadın esnaflara çiçek edildi.

Dünyada, 8 Mart tarihinde kutlanan kadınlar günü dolayısı ile Fatsa Belediyesi tarafından, yöresel pazar ürünlerinin satıldığı alandaki kadın esnaflara ziyaret gerçekleştirildi. Fatsa Belediye Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, Sosyal Yardım Hizmetler Müdürü Fatma Madran ile Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, kadınların gününü kutlayarak, çiçek takdim ederek, işlerinde bereket diledi.

Başkan Vekili Muharrem Okyay Sarıhan, 'dünyada her şey kadının eseridir' bilinciyle Sosyal Yardım Hizmetler Müdürü Fatma Madran ile birlikte köylü pazarındaki emekçi kadınlara çiçek takdim ettiklerini belirterek, "Değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadın, bir anne, bir eş ve hayatın bütün alanlarında etkin saygın bir bireydir. Tarlada, bahçede emeği ve alın teriyle, şefkati ve yüreğinin genişliğiyle dünyayı bizim için güzelleştiren, yaşanabilir hale getiren kadınlardır. Acı ile yoğrulan, sabır ile bilenen ve hayata karşı omuz omuza birlikte mücadele ettiğimiz; bizler için her zaman değerli olan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" dedi. - ORDU

Kadın pazarcı esnafına çiçek takdim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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