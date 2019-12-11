: Kadın Payı... Beril Eski: Yola çıkmadan önce doğum kontrol hapı alınıyor

11.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:47

DUVAR - Kadın Payı'nın bu haftaki konuğu "Erkek Şiddetinden Kaçarken, Türkiye'de Kadın ve LGBTİ+ Sığınmacılar" kitabının yazarlarından Beril Eski oldu. Kadın ve LGBTİ+ sığınmacıların göç yolunda ve Türkiye'de yaşadıklarını anlatan Eski, kadınların şiddeti yola çıkmanın bedeli olarak gördüklerini ve hatta bu yolculuklarda doğum kontrol hapı aldıklarını söyledi.

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