Kadın parkomatlar göreve başladı

03.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:08

İlk günlerinde Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde göreve başlayan kadınları ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, belediyede kadın istihdamını arttırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Sosyal medya duyuruları ile kadın otobüs şoförü ve kadın parkomat görevlisi istihdam edeceğini duyuran Büyükşehir Belediyesi'nde parkomatlar göreve başladı. Gelen başvurular arasından özgeçmiş değerlendirmeleri ve gerçekleştirilen mülakatların ardından çeşitli eğitimler alan kadınları, Genel Sekreter Ayşe Ünlüce de ilk günlerinde yalnız bırakmadı. İlk etapta 4 parkomat görevlisinin göreve başladığını belirten Ayşe Ünlüce, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak kadın istihdamına büyük önem verdiklerinin altını çizdi. Ünlüce "Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik kriz her geçen gün kendisini biraz daha hissettiriyorken, kadınlarımızın kendi ayakları üzerinde durabilmeleri bizler için çok önemli. Estram bünyesinde kadın vatmanlarımız büyük bir özveriyle çalıştıklarını gördüğümüz için, otobüslerimizde ve cadde otoparklarımızda da kadın iş gücünden faydalanabileceğimizi düşündük. Bu yüzden kısa süre önce sosyal medyadan kadınlara seslenerek şartları sağlayan başvuruları bir havuzda topladık. Değerlendirmelerin ardından da bugün ilk etapta 4 kadın arkadaşımız cadde otoparklarımızda görevlerine başladılar. Kadınlara imkan verildiğinde her işi yapabilecek güçte ve azimde olduklarına inanıyorum. Başkanımız Sayın Yılmaz Büyükerşen kadınlara gerçekten her alanda çok güveniyor. Belediyemizde üst düzey bürokratlarımızın neredeyse yarısı kadın. Bu kadın istihdamını diğer birimlerimize de yaymak istiyoruz. Göreve başlayan arkadaşlarımızı kutluyorum ve kendilerine çok güvendiğimizi bilmelerini istiyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde göreve başlıyor olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden parkomat görevlisi Dilek Çetinkaya "Uzun süredir işsizdim ve karşıma Büyükşehir Belediyemizin duyurusu çıktığında hemen başvurumu yaptım. Çeşitli eğitimler aldık ve bugün ilk iş günümüz. Ben Büyükşehir Belediyesi gibi bir kurumda çalışmaktan, bu şehre hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadın eli değen her işin daha güzelleşeceğine inanıyorum. Bize bu imkanı veren Sayın Başkanımız Yılmaz Büyükerşen'e ve tüm yetkililere de çok teşekkür ediyorum" dedi.

İşsizliğin ülkenin en büyük problemlerinden biri olduğunu belirten parkomat görevlisi Duygu Coşaroğlu ise kadınlara imkan verildiğinde başaramayacakları hiçbir iş olmadığına inandığını belirtti.

Kaynak: Bültenler