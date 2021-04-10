KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
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KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

tarafından görüntülendi.

tarafından görüntülendi. Terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı illerden Şırnak'ta görev yapan kadın özel harekat polisleri, 6 aylık eğitimin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda terör örgütlerine göz açtırmıyor. Özel harekat polisi olmanın çocukluk hayali olduğunu söyleyen Yağmur Güney, Bu mesleğin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Bizim geçmişimiz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarla dolu. Bizler bu şerefli üniformayı giymekten her zaman gurur duyuyoruz dedi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli kadın özel harekat ekiplerinin zorlu eğitimi ve terörle mücadeleye yönelik operasyonları, DHA tarafından görüntülendi. Gece gündüz elleri tetikte görev yapan kadın özel harekat ekipleri, bütün ekiplerle aynı eğitime tabi tutuluyor. Türkiye'de terörle mücadelenin en yoğun yaşandığı yerlerden Şırnak'ta görev yapan kadın personel, 6 aylık zorlu eğitimin ardından Doğu ve Güneydoğu'daki zorlu coğrafyalarda terör örgütleriyle mücadele ediyor. Eğitim sonrası her türlü zorlu iklimde ve coğrafi şartta görev yapabilecek hale gelen özel harekat timleri, yerli ve milli silahlarla tam donanımlı ekipman ile gece gündüz teröristlere korku salıyor. Yakın muharebe atışlarında hedefi ıskalamayan kadın özel harekat timleri, 200 metreden de hedefi tam isabetle vurarak, başarılarını ortaya koyuyor.

'VATANIMIZ İÇİN BURADAYIZ'

Erkeklerle aynı eğitimi aldıklarını söyleyen kadın özel harekat polisi, Bu mesleğin parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bizim geçmişimiz vatan için gözünü kırpmadan canını feda eden kahramanlarla dolu. Bizler özel harekat polisi olarak bu şerefli üniformayı giymekten her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için bu şerefli ve kutsal görevi her şartta başarılı şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. 6 aylık özel harekat eğitimi alıyoruz. Bu eğitimler bittikten sonra şubelerimizde her daim eğitimlerimiz devam etmektedir. Silah ve araçlarımız yerli ve millidir. Görevlerimizde, eğitimlerimizde bunları kullanmaktayız. Biz vatanımız için buradayız. Vatan sevgisi de bizde her şeyden önce gelir. Kadın ve erkek özel harekatçılar olarak aynı zorlu eğitimleri alıyoruz. Vatan için birlikte mücadele ediyoruz dedi.

KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ
KADIN ÖZEL HAREKAT EKİPLERİNİN OPERASYON ANINI DHA GÖRÜNTÜLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 14:17:17. #1.14#
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