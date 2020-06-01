Kadın Oyuncuların E-Spor Turnuvalarına İlgisini Artıyor
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Kadın Oyuncuların E-Spor Turnuvalarına İlgisini Artıyor

450 milyonun üzerinde kişinin takip ettiği e-spora ilgi hızla artıyor.

Kadın Oyuncuların E-Spor Turnuvalarına İlgisini Artıyor
01.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:50

450 milyonun üzerinde kişinin takip ettiği e-spora ilgi hızla artıyor. Özellikle kadın oyuncular e-spor turnuvalarına yoğun ilgi gösteriyor. Master of Gamers'ın düzenlediği turnuvalarda 485 kadın oyuncunun da yer alması karantina döneminde dijital oyun ve e-spor endüstrisinin büyüme trendinin nasıl ivme kazandığını göstermiş oldu.

Dünya genelinde milyonlarca oyuncunun/oyun severin takibinde olan E-Futbol dünyası ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Son olarak düzenlediği Türkiye E-Futbol Turnuvası ile dikkatleri üzerine çeken Master of Gamers, ödüllü oyunlarıyla yepyeni heyecanlara ortak oluyor. Son ayların popüler oyunları için e-spor turnuvaları düzenleyen Master of Gamers, ilk duyurusunu yapmasının ardından 7 gün içinde 5991 oyuncu tarafından kayıt aldı. Düzenlenen turnuvalarda 485 kadın oyuncu yer aldı.

E-Futbol Turnuvalarına İlgi Büyük!

Master of Gamers kurucusu Murat Tayhan, yoğun ilgi gören platforma ilişkin "Ülkemizde futbol severlerin evlerinde kalmasıyla birlikte Türkiye E-Futbol Şampiyonası'nın canlı izlenmesi ve sosyal medya rakamlarının gösterim rakamlarında espora olan ilgide ciddi bir artış yaşandı. Türk yayıncıların oyun içerikleri arasında en çok tüketilen 10 oyundan 6 tanesi espor oyunu olarak yer alıyor. Oyun severler kurduğumuz espor turnuva platformunda sahneye çıkarak birbirleriyle mücadele ederken profesyonel futbol oyuncu deneyimi yaşamış oluyor. Covid-19 salgını nedeniyle birçok ülkede sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte dijital oyun ve espor endüstrisinin büyüme trendi geçen seneye göre %60 bir artış gösteriyor. Master of Gamers platformu yayın hayatına ilk merhaba dediği hafta 100 binin üzerinde görüntülenme aldı. Oyun severlerin içinde kadın oyuncuların artışı da tabii ki bizi şaşırtıyor. Artık yeni dünya düzeninde herkes birer oyuncu. Rakibiniz babanız, eşiniz, doktorunuz veya üniversite öğretmeniniz bile olabilir." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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