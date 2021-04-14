Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı
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Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Manisa Ulaşım Hizmetleri A.Ş'den (MANULAŞ), kadın otobüs şoförü Fatma Güngör'ün haksız şekilde işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Manisa Ulaşım Hizmetleri A.Ş'den (MANULAŞ), kadın otobüs şoförü Fatma Güngör'ün haksız şekilde işten çıkarıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

MANULAŞ'tan yapılan açıklamada, Güngör'ün işten çıkarılma sürecine ilişkin kamuoyunda yanlış bir intiba oluşturulduğu kaydedildi.

Güngör'ün iş akdinin haksız şekilde feshedildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı ileri sürülen açıklamada, "Söz konusu personel, içinde vatandaşlarımızın olduğu halk otobüsünü kullandığı esnada tüm trafik kurallarını ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak, cep telefonu ile ilgilenmesi neticesinde kazaya sebebiyet vermiş ve halk otobüsünde yolculuk yapan bir vatandaşımızın yararlanmasına neden olmuştur." ifadelerine yer verildi.

İş akdinin, İş Kanunu'nun "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, iş yerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması..." hükmü gereğince haklı nedenle feshedildiği savunularak, şöyle denildi:

"Cep telefonuyla ilgilenerek, söz konusu kazayı yapan personelin kimliği ya da cinsiyetine bakılamayacağı kamuoyunun malumudur. Haberlerde sanki personelimizin cinsiyetinden kaynaklı işlem yapıldığı şeklinde intiba oluşturulmaya çalışılmasından dolayı şirketimiz oldukça rahatsız olup, işbu açıklamanın yapılmasını gerekli görülmüştür."

Öte yandan kazaya ilişkin otobüsteki güvenlik kamerası görüntüsü de ortaya çıktı. Görüntüde cep telefonuyla ilgilenen kadın sürücünün yönetimindeki otobüsün, aynı yönde ilerlerken bir süre sonra yolda duran otomobile arkadan çarpması yer alıyor.

Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı
Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı
Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı
Kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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