Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında
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Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında

Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, kent içi trafiğinde sergiledikleri başarılı performanslarını bu kez kırsal bölgelerdeki zorlu yayla yollarında perçinliyor Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan...

23.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.08.2020 13:24

Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, kent içi trafiğinde sergiledikleri başarılı performanslarını bu kez kırsal bölgelerdeki zorlu yayla yollarında perçinliyor

MERSİN - Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan kadın otobüs şoförleri, kent içi trafiğinde sergiledikleri başarılı performanslarını bu kez kırsal bölgelerdeki zorlu yayla yollarında perçinliyor.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan ve kent içinde seferleri başarıyla yerine getiren kadın şoförler, artık zorlu yayla yollarında da yolcu taşıyor. Bu kapsamda, 5 kadın otobüs şoförü kırsal mahalle hatlarında görevlendirildi. İşini severek ve umutla yapan kadınlar, kentin yüksek kesimlerinde direksiyon sallıyor.

Belediyenin kadın şoförleri Gözne, Ayvagediği, Arslanköy, Bekiralanı ve Civanyaylağı mahalle hatlarının dar, eğimli ve rampa olan yollarında yolcu taşıyor. Türkiye'de bir ilk olarak kırsal mahallelerde görevlendirilen kadın şoförler hem mutlu hem de gururlu.

"Türkiye'de bir ilk olmak çok güzel"

Kadın şoförlerden Sultan Yüksel, kırsal mahallelere sefere çıktığından beri çok güzel tepkiler aldığını dile getirerek, "Mersin'de, Türkiye'de bir ilk olmak gerçekten çok güzel. Soğucak-Bekiralanı yaylasına çalışıyorum. Köye çalıştığım için çok mutluyum. Kadınların yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını insanlara ispatlamak çok güzel" dedi.

"Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok"

İşini severek yaptığını ifade eden kadın şoförlerden Zekiye Murat, "Köy halkı kadınları gördüğü zaman daha güzel tepki veriyor, gülümsüyor. Onlarla diyaloğumuz da farklı oldu. Türkiye'de bir ilk olduğumuzu düşünüyoruz ki öyleyiz. Kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok" diye konuştu.

"Yıllar geçmişti, her şey değişmişti ama kadının gücü hiçbir zaman değişmemişti"

İlkokulu okuduğu okulun bulunduğu kırsal mahalle hattında şoförlük yapmaya başlayan üç çocuk annesi Melek Uysal, "Kendi okulumun altındaki yoldan geçerken çok duygulandım. Yıllar geçmişti, her şey değişmişti ama kadının gücü hiçbir zaman değişmemişti. Bir kadın olarak her yerde, her şekilde, her imkanda, şartları zorlayarak çalışabilirim. Bana olan güveni boşa çıkarmamak için ne gerekiyorsa yaparım" ifadelerini kullandı.

Betül Arslankılıç ise şehir içinde olduğu gibi köy hatlarında da çok güzel tepkiler aldığını belirterek, "Şehir hattında olmaktan ziyade köy hattında olmamız kadınlar için daha gurur verici oldu. Köy hattında bir kadın şoför olması çok güzel" dedi.

Mersinliler, kadın şoförler ile yolculuk yapmaktan memnun

Mersinliler de kadın şoförler ile yolculuk yapmaktan memnun olduklarını vurguluyor. Yolculardan Servet Seyit, kadınlara her alanda fırsat verilmesini takdirle karşıladıklarını belirterek, "Mersinimiz cennet gibi bir yer. Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Ben çok memnun kaldım. Kadın şoförü görünce çok mutlu oldum. Kadınların her zaman her işe atılmaları gerekir. Fırsat verdikleri için gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Kadın otobüs şoförleri yayla yollarında

Kaynak: İHA

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