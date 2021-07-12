Kadın, ormanı yaktığını iddia ettiği şüpheliyi görüntüledi (2)

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİÇerkezköy'de ormanlık alana ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Çerkezköy'de ormanlık alana ateşe verdiği iddia edilen şüphelinin kimliği belirlendi. Kamera kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. Kablo hırsızlığından suç kaydı olduğu belirlenen S.Ç.'nin, yine çaldığı kabloların içindeki bakırları çıkarmak için yaktığı sırada, alevlerin ormanlık alan ve tarlaya sıçradığı ihtimali üzerinde duruluyor. Jandarma S.Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Bölgede hayvan otlatan Harun Mardin, "Biz burada hayvanlarımızı otlatıyoruz. Bazı kişiler buraya gelip mangal yapıp tarlalara ve çevreye zarar veriyorlar. Bugün de kendini bilmez bir kişi buraya gelip 1 dönümlük tarlayı yakmış. Yetkililerin önlem almasını bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Kaya