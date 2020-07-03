Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi
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Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi

Denizli'de 27 Ağustos 2019 tarihinde, boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6. defa hakim karşısına çıktı.

Kadın örgütleri Hafize Kurban için bir araya geldi
03.07.2020 17:44 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:11

Denizli'de 27 Ağustos 2019 tarihinde, boşanmak üzere olduğu eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp, boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6. defa hakim karşısına çıktı. Denizli'de davayı takip eden kadın örgütleri adliye binası önünde "Hafize için adalet istiyoruz" dedi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çocuklarının gözü önünde boşanma sürecinde olan eşi Hafize Kurban'ı sokak ortasında bıçaklayıp ardından da boğazını keserek öldüren zanlı koca bugün 6. defa hakim karşısına çıktı. Zanlı Uğur Kurban'ın avukatı 65 yaş üzeri olduğu için ceza evine giremediğini ve zanlı ile görüşemediğini belirterek davanın ertelenmesi talebinde bulundu. Dava 23 Temmuz 2020 Perşembe gününe ertelendi.

Kadın örgütleri Denizli Adliyesi önünde toplanarak dava ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kadın örgütleri adına gazetecilere açıklamalarda bulunan Ebru Koç, "27 Ağustos 2019'da çocuklarının gözü önünde ayrılmak istediği eşi tarafından sokak ortasında boğazı kesilerek öldürülen Hafize Kurban'ın karar duruşmasına dahil olmak için toplandık. Davanın başından itibaren kamuoyu oluşturmak ve kadın cinayetlerini devlet politikalarından ayrı tutmaya çalışan anlayışın karşısında durmak için buradayız. Hafize Kurban cinayeti de tüm kadın cinayetleri gibi bu güvencesizliğin ve önemsizliğin sonucudur" dedi.

"Tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek adına adalet istiyoruz"

Koç, "Bizleri katletmeye ve sömürmeye ant içmiş bu zihniyetin karşısında sokaklarda, alanlarda, mahkeme koridorlarında haykırmaya devam edeceğiz. Dava sonucunda verilecek kararın hepimizin yaşam hakkını etkileyeceğini önemle hatırlatmak isteriz. Bir kişi daha eksilmemek için adaletin katil zanlısının en ağır şekilde cezalandırmasını talep ediyoruz. Hafize Kurban için, öldürülen tüm kadınlar için, korkusuzca yaşayabilmek adına adalet istiyoruz" diye konuştu.

Olay

Olay, 27 Ağustos 2019'da Pamukkale'nin İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hafize Kurban (23) eşi Uğur Kurban ile bir süredir anlaşmazlık yaşarken, Uğur Kurban o gün eşi ile konuşmak için evlerine gitti. Sokakta Hafize Kurban ile konuşmaya başlayan Uğur Kurban yanında getirdiği bıçakla eşinin boğazını, göğsünü ve karın boşluğunu bıçaklayarak kaçtı. Talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede verdiği 9 günlük yaşam mücadelesini kazanamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin hemen sonrası Uğur Kurban polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uğur Kurban hakkında "tasarlayarak eşi kasten öldürme, eşe karşı kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlamalarıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Denizli 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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