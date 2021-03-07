Olimpik Judo Kadın Milli Takımı Arnavutluk'ta kamp yapacak

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, ortak çalışma kampı için Arnavutluk'a gitti.

Olimpik Kadın Judo Milli Takımı, ortak çalışma kampı için Arnavutluk'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15 ülkeden sporcuların katılacağı ortak çalışma kampında, dayanıklılık ve randori antrenman programı gerçekleştirilecek.

15 milli judocunun yer aldığı kamp, 20 Mart Cumartesi günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı