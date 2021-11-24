Kadın öğretmenler okullarını resimlerle süslüyor

SİİRT (AA) - Siirt'te bir araya gelen kadın öğretmenler, boş zamanlarında duvarlara yaptıkları resimlerle okullarını renklendiriyor.

Siirt'te 210 öğrencinin eğitim gördüğü Veysel Karani Mahallesindeki Yağmurtepe İlkokulu Müdürü Eylem Çelik ve 8 kadın öğretmen, okullarını daha güzel hale getirmek için harekete geçti.

Mesai mefhumu gözetmeden el birliğiyle çalışan öğretmenler, buldukları her fırsatta ellerine aldıkları fırça ve boyalarla okulun boş duvarlarına resim ve çeşitli karikatürler yapıyor.

Çelik, AA muhabirine, geçen yıl açılan okullarının yeni olduğunu ve bu nedenle birçok eksiğinin bulunduğunu söyledi.

Okulda görevli öğretmenlerin çoğunun kadın olduğunu kaydeden Çelik, bu durumu fırsata çevirip okula kadın elinin değdiğini fark ettirecek çalışmalar yapmak için öğretmenlerle her anı değerlendirdiklerini anlattı.

"Öğretmen arkadaşlarımızla çocuklar nasıl mutlu olur ve eğitim anlamında da nasıl daha fazla verimli olabiliriz diye düşündük." diyen Çelik, bu nedenle bir şeyler yapmaya karar verdiklerini aktardı.

Çocukların öğrenip eğlenebileceği çalışmaları okulun duvarlarına yansıttıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz çok özverili çalıştı. Okulumuzda mesai mefhumu hiçbir zaman olmadı. Çünkü okul saatleri dışında ve boş bulduğumuz diğer anlarda yapmamız gerekiyordu." dedi.

Duvarları süslemekle kalmadıklarını anlatan Çelik, okula Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle büyük bir kütüphane kazandırdıklarını, fen laboratuvarı ve diğer alanların çalışmalarının devam ettiğini anlattı.

Çelik, "Bugün Öğretmenler Günü ve bugün de öğretmenlerimizle özverili çalışmaya devam ediyoruz. Okulumuzda kadın öğretmen sayısı fazla olduğu için bunu avantaja çevirdik. El birliğiyle bir anne şefkati, abla ve öğretmen gözüyle yaklaştık. Özverili yaklaşarak okulumuzu daha güzel hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeni Yaren Güvenç Sevinçer de okulun daha güzel bir hale gelmesi için çalıştıklarını söyledi.

Okulun duvarlarının boş olduğunu aktaran Sevinçer, şunları kaydetti:

"Duvarlar bembeyazdı ve çocuklar için çok soğuk bir algı oluşturduğunu düşündük. Duvarları daha sevimli hale getirmek istedik. Duvarları renklendirmeye başladık. Öğretmenlerle okul çıkışlarında, ders aralarında ve yeri geldiğinde mesai saatlerinden sonra geç saatlere kadar çalışıyoruz. Çok güzel oldu. Çocuklarımız çok mutlu. Öğretmenlik bir karşılık bekleyerek yaptığımız meslek değil, çok mutluyuz."

"Okulu zaten iş olarak görmüyoruz"

Esra Bağçevan da öğrencilere her türlü imkanı sunarak onlara renkli bir ortam hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.

"Elimizden geldiğinde kendi imkanlarımızla okullarımızın duvarlarını renklendiriyoruz. Okulu zaten iş olarak görmüyoruz. Bizler de birer öğrenci gibi kendimizi geliştiriyor, öğreniyor ve eğleniyoruz." ifadelerini kullanan Bağçevan, öğrencilerinin mutlu olduğu her günün kendileri için çok özel bir gün olduğunu kaydetti.

AA / Fecri Barlık - Son Dakika Haberleri

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