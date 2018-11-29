Kadın Öğretmenler Köylerin Gelişmesine Katkı Sağlayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türk Eğitim Derneği (TED) arasında, kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerinin, köylerdeki sosyal ve fiziksel eksiklikleri düzeltmeye yönelik çalışmalarının desteklenmesi amacıyla protokol imzalandı.

MEB ile TED arasında, "Eğitimin Sigortası: Öğretmenlerimiz" Projesi kapsamında imzalanan ve Zurich Sigorta tarafından desteklenen protokol ile mesleğinin ilk yıllarında kırsal bölgelerde görev yapan kadın öğretmenlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak sivil toplumun, öğretmen ve öğrencilere katkı sağlamak amacıyla yaptıkları çalışmaları önemsediklerini belirtti.

Köylerde görevli kadın öğretmenlerin karşılaştıkları sıkıntılara dikkati çeken Safran, "Köylere yeni atanmış kadın öğretmenlerimizin karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak, onların eğitim öğretim hayatına daha iyi katkı vermelerini sağlamak, onların o bölgelerde özellikle sosyal olarak yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik bir gayret içinde olmamız gerekiyor." dedi.

Safran, öğretmenlerin, öğrencilerin yetişmeleri için kırsal kesimlerde güç koşullar altında birçok fedakarlık yaptıklarını dile getirerek, sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmaların önemini vurguladı. Safran, benzer çalışmaların daha da yaygınlaştırılmasını diledi.

Kadın köy öğretmenleri, diğer kadınlara yol gösterecek

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da "Yeni öğretmenler, yeni başlangıçlar" sloganıyla başlatılan proje kapsamında, köylerdeki kadın öğretmenlerin, bulundukları bölgelerin sosyal ve fiziksel eksikliklerini düzeltmeye yönelik çalışmalarının destekleneceğini söyledi.

Öğretmenlerin, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak için akademisyen ve uzmanlar ile bir araya getirileceğini de kaydeden Pehlivanoğlu, "Kadın köy öğretmenlerimizin lider özellikleri ile köydeki diğer kadınlara yol göstermesini hedefliyoruz. Onlara bu konuda ciddi eğitimler vereceğiz. Hem köye adaptasyonlarını sağlayacağız hem de bulundukları bölgeye katkı verecek, kadınları üretici haline dönüştürecek, çocuklarla ilgili bilinçlendirecek bir süreci yönetmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Protokol ile birçok projenin hayat geçirileceğine inanıyorum"

Törene katılan Siirt'in Kurtalan ilçesinin Karabağ köyünde görevli sınıf öğretmeni Sevilay Ebru Yeniocak, hem köy okullarının hem de bulundukları bölgelerin koşullarının iyileştirilmesi için birçok projenin hayata geçirileceğine inandığını ifade etti.

Köydeki çocuk ve kadınların gelişimi için yapmak istedikleri projeleri protokol ile daha kolay uygulayabileceklerini belirten Yeniocak, "Mesela köydeki kadınların yaptıkları reçelleri satmasına yardımcı olabiliriz. Okuma yazma bilmeyen velilere okuma yazma öğretebiliriz." diye konuştu.

Siirt'de görev yapan sınıf öğretmeni Ayşe Yüksel de geçen yıl Üçpınar İlkokuluna atandığını ve 15 öğrencisi olduğunu belirtti.

Projenin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Yüksel, "Hem kendimi geliştirmek hem de okulumdaki imkanları güzelleştirmek istiyorum. Okulumun eğitim ortamı daha iyi hale getirilebilir. Okulumuzun bahçesi, sahası yok. Sınıfımızdaki öğrenme materyalleri yeterli değil. Bunların sağlanması öğrenciler için çok faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bin kadın öğretmene ulaşılması hedefleniyor

Proje ile cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünün kutlanacağı 2023'e kadar bin kadın öğretmene, 30 binden fazla çocuğa ve 150 bin aile üyesine ulaşılması hedefleniyor.

Proje, "öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişiminin desteklenmesi", "öğretmenlerin yöresel ve sosyal uyumunun sağlanması-sosyal girişimcilik modelleri" ve "gönüllülük esasına dayalı projeler ile ana projenin desteklenmesi" başlıkları kapsamında yürütülecek.

Törene, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı, Zurich Sigorta CEO'su Yılmaz Yıldız, MEB ve TED yetkilileri ile köy okullarında görev yapan öğretmenler katıldı.