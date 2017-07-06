Kadın Öğretmene 14 Yaşındaki Kız Öğrenciye Tacizden 15 Yıl

Öğrencisinin telefonda bulunan kendisine ait cinsel içerikli görüntüleri mağdurun isteği doğrultusunda gönderdiğini kabul eden, evli 2 çocuk annesi Hatice K.Y., "Ama neden gönderdim hâlâ bilmiyorum" dedi.

Mağdur A.P.E. ise çocuk merkezinde verdiği ifadesinde, "Sanığın evinde yanında yattığını, birbirlerine dokunduklarını, birkaç defa da sanığa ait otomobil ile AVM'nin otoparkında seviştiklerini, sanığın cep telefonuna cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini" öne sürdü; ancak şikâyetçi olmadığını söyledi.

Hatice K.Y. "Çocuğa cinsel saldırı", "müstehcen görüntü izletme", "alıkoyma" suçlarından toplam 15 yıl 2 ay hapse mahkûm edildi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: Hürriyet)