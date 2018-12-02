Kadın Öğretmen, Zihinsel Engelli 2 Öğrencisiyle Cinsel İlişkiye Girdi
Amerika'da engelli öğrencilere ders veren 32 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki engelli iki öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdi.
Amerika'da engelli öğrencilere ders veren 32 yaşındaki Laura Ramos isimli kadın öğretmen, engelli iki öğrencisi ile ilişkiye girdiği için yargılanmaya başlandı.
ARABADA VE RESTORANDA İLİŞKİYE GİRDİ
18 yalındaki öğrenci, öğretmeni ile arabasında ve bir restoranın elektrik odasında ilişkiye girdiğini ifade etti. Öğrenci, öğretmenin kendisine kocasının kendisi ile artık ilişkiye girmek istemediğini bu nedenle uzun süredir en iyi ilişkiyi kendisi ile yaşadığını söylediğini ifade etti.
GÖZALTINA ALINDI, KEFALETLE SERBEST KALDI
Öğrenci, öğretmenin başka öğrenciler ile ilişkisi olabileceği söylemesi üzerine öğretmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka bir öğrencisini arabasına alıp ilişkiye girmek için plaja gitmekte olan öğretmen, araba kullanırken telefonla konuştuğu için polis tarafından durduruldu. Polis tarafından gözaltına alınan öğretmen, çıkarıldığı mahkemede kefalet ile serbest bırakıldı.
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demekki iyi niyetli insanlarda varCevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Süper oda lazımCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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İyi de çocuklar eziyet gormedoyse sorun yok . Onalrinda ihtiyacı var. Bence yılın öğretmeni ödülü verilmeliCevap Yaz 17 Yayından KaldırYUSUF: Kendi ülkene ne zaman döneceksin? içimizdeki ajan1 1 Yayından Kaldır
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Ne var bunda,rehabilite etmiş.Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır