Kadın müşterisini darp eden taksi şoförüne 2 yıla kadar hapis istemi
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Kadın müşterisini darp eden taksi şoförüne 2 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da taksisine binen Faslı kadın müşterisini aralarında çıkan tartışmanın ardından darp ettiği iddia edilen taksi şoförü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kadın müşterisini darp eden taksi şoförüne 2 yıla kadar hapis istemi
04.06.2020 21:57 | Son Güncelleme: 04.06.2020 22:00

İstanbul'da taksisine binen Faslı kadın müşterisini aralarında çıkan tartışmanın ardından darp ettiği iddia edilen taksi şoförü hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede taksi şoförü Cengiz K.'nın iki ayrı suçtan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Beyoğlu'nda 24 Şubat tarihinde taksisine binen Fas uyruklu kadına trafik nedeniyle yaşadıkları tartışmanın ardından darp uyguladığı iddia edilen taksi şoförü Cengiz K., hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Chaımae Hamdı 'müşteki', taksi şoförü Cengiz K. 'şüpheli' olarak yer aldı. İddianamede, Kasımpaşa Sosyal Tesisleri Mevkii'nde yer alan ışıklarda yaşanan trafik yoğunluğu sebebiyle müşteki ile şüpheli arasında tartışma yaşandığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi.

Şüpheli Cengiz K.'nın müştekiye araç içerisinde şoför koltuğundan arkaya uzanarak vurduğunun belirtildiği iddianamede, müştekinin taksi ücretini ödemeden arabadan indiği kaydedildi. İddianamede, müşteki arabadan indikten sonra, taksi şoförü Cengiz K.'nın da arabadan taksi ücretini almak için indiği ifade edildi.

Müştekinin iddianamede yer alan ifadesinde, şüphelinin peşinden gelerek kendisini yere yatırıp boğazını sıktığı, ayağını göğüs kısmına dayadığını ve yumruk attığını söylediği belirtildi.

Tartışmanın yansıdığı kamera görüntülerine ilişkin ifadelerin yer aldığı iddianamede, "Kameranın ses kaydetme özelliği bulunmadığı için tarafların ne söylediğinin anlaşılamadığı, ancak hal ve hareketlerden tartışma olduğunun açık bir biçimde fark edildiği, bir süre sonra şüpheli Cengiz K'nin şoför koltuğundan arka sağ tarafına dönmek suretiyle müşteki Chaımae Hamdı ile kavga etmeye devam ettiğinin görüldüğü, tartışma sırasında şüpheli Cengiz K'nın elinin tersi ile müşteki Chaımae Hamdı'ye vurduğu sonrasında müşteki Chaımae Hamdı'nın araç içerisinden indiği, hemen arkasından ise müşteki Cengiz Kabak'ın inerek müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği, araç dışındaki kamera görüntülerinde ise olay anını gösterir bir görüntü olmamakla birlikte şüpheli Cengiz K.'in müşteki Chaımae Hamdı'nın peşinden gittiği, bir süre görüntü açısında kimsenin olmadığı, sonrasında şüpheli Cengiz K.'nin elinde paraya benzeyen bir cisim olduğu halde aracın önünden şoför mahalline geçtiği ve olay yerinden ayrıldığının görüldüğü" ifade edildi.

İddianamede, şüpheli taksi şoförü Cengiz K.'nın 'Hukuki alacağını tahsil etmek amacıyla yağma' ve 'Basit yaralama' yaralama suçundan 8 aydan 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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