Kadın mülki idare amirlerinden, 'kadına ve aileye yönelik şiddet olayları' açıklaması

11.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:14

İÇİŞLERİ Bakanlığı bünyesinde vali, vali yardımcısı ve kaymakam olarak görev yapan 63 kadın mülki idare amiri, 'kadına ve aileye yönelik şiddet olayları'na ilişkin açıklama yaptı. Ankara Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, "Sorunu çözme iradesi dışında meseleyi başka alanlara çekmeden ve istismar etmeden, sonuç odaklı bir yaklaşım ortaya koyulmalıdır" dedi.

İçişleri Bakanlığı konferans salonunda bir araya gelen kadın mülki idare amirleri adına basın açıklamasını Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, okudu. Bilgihan, son günlerde yaşanan kadına ve aileye yönelik şiddet olaylarının üzüntüye neden olması ve kamu vicdanında yara açması nedeniyle kadın mülki idare amirleri olarak söz söyleme gereğinin ortaya çıktığını söyledi. Kadına ve aileye yönelik şiddet konusunda, gelişmişlik seviyelerinden bağımsız olarak endişe verici gelişmelerin yaşandığını ifade eden Bilgihan, "Gerek küresel göç ve terörün yol açtığı hadiselerde olsun, gerekse gelişmiş batı toplumlarında ve şehir hayatlarında olsun, bu tür olayların artan bir ivmeyle yaşanıyor olması, tüm dünyaya ciddi bir sorumluluk yüklemektedir. Bu itibarla sorunun kaynağına ilişkin doğru tespitlerimiz olmalıdır; kararlı mevzuat ve icra adımlarımız olmalıdır. Hepsinden önemlisi, sorunu çözme iradesi dışında meseleyi başka alanlara çekmeden ve istismar etmeden, sonuç odaklı bir yaklaşım ortaya koyulmalıdır" dedi.

'KADINA DÖNÜK ŞİDDET NOKTASINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATILDI'Türkiye'de özellikle 21'inci yüzyılın başından itibaren aile içi ve kadına dönük şiddet noktasında önemli adımlar atıldığını belirten Kaymakam Bilgihan, şöyle konuştu: "Farklı kanun ve yönetmeliklerde yapılan pek çok değişikliğin yanı sıra özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren, 'Ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun', bu konuda bir çatı görevi görmektedir. Yine 2012 yılında, 'kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı' yürürlüğe girmiştir. Ayrıca aile mahkemeleri kurulması, Türk Ceza Kanununda kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önleme yönünde yapılan pek çok düzenlemenin her birinin, kendi adına olumlu sonuçları olmuştur. Kolluk boyutunda ise; bir yandan bu konuyla ilgili görev yapan personelimize verilen eğitimlerin artırılması, diğer yandan bir panik butonu işlevi gören 'KADES' uygulaması gibi yenilikler de hem müdahale sayılarını yukarıya çekmiş, hem de bu konuda bir teyakkuz halinin oluşmasını temin etmiştir."

Kaymakam Bilgehan, imzalanan protokol kapsamında 250 bin kolluk personelinin aile içi ve kadına dönük şiddeti önleme konusunda eğitim alacağını bildirdi.

Kaynak: DHA