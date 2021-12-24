Kadın Muhtarlardan Büyükşehir'e Teşekkür Ziyareti

MANİSA (Habermetre) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, kadın mahalle muhtarlarını ağırladı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Türkiye Kadın Muhtarlar Çalıştayına giden kadın muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan ulaşım desteği nedeniyle teşekkürlerini dile getirdi.

Akhisar ilçesi Zeytinliova Mahalle Muhtarı Gülten Demir, Atatürk Mahalle Muhtarı Nurhan Bozel, Ragıpbey Mahalle Muhtarı Özlem Özcan, Şehzadeler ilçesi Nişancıpasa Mahalle Muhtarı Nevin Becerikli, Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz ve Ayvacık Mahalle Muhtarı Berrin Akduman, Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu. Mahalle muhtarlarını, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ağırladı. Kadın mahalle muhtarları, geçtiğimiz aylarda Balıkesir'de yapılan Türkiye Kadın Muhtarlar Çalıştayına ulaşımlarını sağladıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Ziyarette ayrıca, mahalle muhtarlarının mahalleleriyle ilgili talep ve görüşleri de dinlendi.

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