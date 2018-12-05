Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenecek olan program ile kadın muhtarlar Samsun'da buluşacak.

"5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından "Cumhuriyet Tarihinde Kadının Siyasette Rolü ve Önemli" konulu istişare toplantısı düzenlenecek. 3 gün sürecek toplantıya Türkiye'deki 674 kadın muhtar davet edildi.

"Cumhurbaşkanımız bizlere önem veriyor"

Türkiye'de 674 kadın muhtarın bulunduğunu ifade eden Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, "Bütün kadın muhtarlarımıza davetiye gönderdik. Gelecek muhtarlarımızı 3 gün boyunca Samsun'da ağırlayacağız ve Samsun'un güzelliklerini tanıtacağız. Tabii, Cumhurbaşkanımız muhtarlara çok önem veriyor. Külliye'ye hiç gitmeyen belediye başkanı varken, ben 6-7 defa gittim. Yine aynı zamanda yurt dışına gittim. Cumhurbaşkanımızın muhtarlar önem vermesi bizi gururlandırıyor" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı ve Atakum Atatepe Mahallesi Muhtarı Havva Rendeci de "Cumhuriyet Tarihinde Kadının Siyasette Rolü ve Önemli" başlıklı istişare toplantısını çok önemsediklerini, tüm kadın muhtarları bu toplantıya beklediklerini söyledi.

8 Aralık Cumartesi günü saat 10.00'da Büyükşehir Sanat Merkezinde düzenlenecek olan toplantıya Türkiye'nin dört bir yanından kadın muhtarlar katılacak. Program kapsamında Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Çiğdem Şimşek konuşma yapacak. - SAMSUN