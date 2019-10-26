26.10.2019 21:28

Kadın muhtarlar Başkentte buluştu

İlk Kadın Muhtar Gül Esin'in adı hatıra ormanına verildi

ANKARA - Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 86'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin 81 ilinden kadın muhtarın katıldığı etkinlikte, ilk kadın muhtar Gül Esin'in adı hatıra ormanına verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol daire Başkanlığı ile Kadın Muhtarlar Derneği işbirliğinde Atatürk Orman Çiftliği arazisinde "Başkentte Dikili Bir Ağacın Olsun" etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 200 kadın muhtar fidan dikti. Muhtarların fidanları diktiği hatıra ormanına, ilk kadın muhtar Gül Esin'in adı verildi. Kadın muhtarlar için özel hazırlanan marşla başlayan etkinlik, Bacı Erenler Grubu ve FOMGED Derneği Halk Oyunları Ekibi sahne gösterileriyle devam etti.

Büyük Şehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, burada gerçekleştirdiği konuşmada, bugün Türk kadınına seçme seçilme ve ihtiyar heyetine girme hakkı verilmesinin yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Bunu özel eden birçok şey var bugün; bir tanesi bu topraklar Atatürk Orman Çiftliğinin toprakları ve bu etkinliği onun üzerinde yapıyoruz. İkincisi Türkiye'nin dört bir tarafından muhtarlarımız geldi. Başkentte ilk defa böyle bir buluşma ilk defa böyle bir kucaklaşma oluyor bu ülkemizde herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirini tanıması, herkesin birbirini kucaklaması adına çok önemli" diye konuştu.

Güldaş, bu etkinliğin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla düzenlendiğini aktararak, "Dört bir taraftan muhtarlarımız da teşrif ettiler. Gerçekten bize enerji getirdiler, güç getirdiler ve ne kadar doğru bir şey yaptığımızı da bize bir kez daha anlattılar. İnşallah bundan sonrada bütün ülkede birlik ve beraberlik içerisinde olacağız bu tip çalışmalarımız etkinliklerimiz hep beraber el ele, kol kola devam edecektir" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından tek ödüllü kadın muhtar olan Yalova Çiftlik Köy Sahil Mahallesi Muhtarı Ebru Filiz, "Gül Esin muhtarımızın anısına bu orman yerinde bir ağacımızın olması, Ankara'da dikili bir ağacımızın olması çok anlamlı manidardır" dedi.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berkay Gökçınar, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammed Güldaş, Türkiye Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı Serpil Erenoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA