22.09.2019 12:46

Kadın muhtardan köylülere sinema hizmeti

Yıllar öncesinde yaşayan dedeleri nineleri gibi imece usulü işleri bitirip, beyaz perdede film izliyorlar

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Türkbahçe mahallesinde yaşayanlar, yıllar öncesindeki dedeleri ve nineleri gibi gün içerisinde kendi işlerini bitirdikten sonra bağ-bahçe gibi işleri imece usulü bitirerek, akşamları ise okul bahçesinde açılan beyaz perdede sinema keyfi sürüyor.

Gaziantep in İslahiye İlçesine bağlı Türkbahçe köyünde 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde muhtar seçilen Gülay Çetin'in girişimleri ile birlikte mahalleli ev temizliği ve hayvan bakımı gibi işlerini bitirdikten sonra yıllar öncesinde yaşayan dedeleri ve nineleri gibi mahallenin mezarlık, bağ ve bahçe gibi işlerinde ise gencinden yaşlısına herkes çalışıyor. Gün boyu ahırda, bağ ve bahçede çalışan mahalleli, akşam ise okulun bahçesine kurulan beyaz perdede sinema keyfi sürüyor. Yaz mevsiminin sıcak akşamlarını da bir arada geçiren mahalleli, hem iş stresini atmanın hem de çocukluk dönemindeki günlerine geri dönmenin sevincini yaşıyor.

Muhtar Gülay Çetin, imece usulü işleri bitiren mahalleliye çok özledikleri o eski yılları yeniden yaşatmak ve gün içerisindeki yorgunluklarını attırabilmek için sinema uygulamasını başlattıklarını ifade etti. Filmin ücretsiz olarak izlettirildiğini anlatan Gülay Çetin, "Mahallelimiz ortak işlerde çok özverili çalışıyor. Belki de binlerce lira para ile yapılamayan işleri, mahallemiz için kendimiz için çok cüzi masraflarla halledebiliyoruz. İnsanların bu anlayışı ve desteği nedeniyle ben de böyle bir jest yapmak istedim. Akşamları da insanlarla bir arada oluyoruz, sohbetler ediyoruz. Hem de gün içerisindeki, yorgunluğu stresi hep birlikte atıyoruz" diye konuştu.

Muhtar Gülay kışın da sine keyfini devam ettirmek istediklerini bunu ise tadilatı bitmek üzere olan muhtarlık evinde devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Muhtar Gülay Çetin'in kocası Mehmet Çetin ise karısına destek olmak için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştığı ve bu nedenle de köy gençleriyle birlikte imece usulü mezarlıkta hummalı bir bakım ve temizlik çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Mehmet Çetin, bu çalışmaların karşılığında ise muhtar eşinin de kendilerine yine bir jest ile karşılık verdiğini ifade etti.

Mahalle gençleri ve kadınlar da dev ekranda gerçekleşen sinema etkinliği nedeniyle Muhtar Gülay Çetin'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA