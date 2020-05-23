Kadın muhtar 'Hızır' gibi yetişti Kadın muhtar 'Hızır' gibi yetişti Mahalleden 7 bin lira topladı 30 kişinin bakkala olan borcunu ödedi Mahalle bakkalı da 500 lira ile kampanyaya destek verdi Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinin kadın muhtarı Meryem Kuzu, Ramazan Bayramı arifesinde başta mahallenin...

Kadın muhtar 'Hızır' gibi yetişti

Mahalleden 7 bin lira topladı 30 kişinin bakkala olan borcunu ödedi

Mahalle bakkalı da 500 lira ile kampanyaya destek verdi

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Sağlık Mahallesinin kadın muhtarı Meryem Kuzu, Ramazan Bayramı arifesinde başta mahallenin kadınlarından olmak üzere yardımseverlerden topladığı 7 bin lira ekonomik durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 30 kişinin mahalle bakkalına olan borcunu veresiye defterinden sildirdi.

Topladığı 7 bin lirayı mahalle bakkalına teslim ederek 30 kişinin veresiye borcunu sildiren kadın Muhtar Kuzu, kampanyaya özellikle ev hanımlarının 10 lira 20 lira demeden destek verdiğini, zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde mahallelinin kenetlenmesinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.

"5 lira, 10 lira demeden bu parayı topladık"

Bu yardım kampanyasını gelecek yılda sürdürmek istediğini belirten Kuzu, Mahalle muhtarı olarak mahallemizde yaşayan ve ekonomik güçlük çeken insanlarımızın yine mahallemizde bulunan bakkala olan borçlarının en azından bir kısmını kapatmak için bir kampanya başlattık. Azam Aysun Barut ile startını verdiğimiz kampanyamıza özellikle mahallemizin ev hanımları çok büyük bir destek verdi. Kendi harçlıklarından 5 lira 10 lira demeden bizlere destek verdiler. Bunun yanı sıra mahallemizdeki iş sahibi insanlarda yine ellerinden geldiği ölçüde kampanyaya katıldılar. Bu kampanyamıza katılan herkesten Allah razı olsun. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Böyle bir zamanda kenetlenerek birbirimizin yarasını sarmak çok güzel bir duygu. Kısa süre içerisinde 7 bin lira gibi bir rakama ulaştık ve yaklaşık 30 ailenin veresiye defterinden borcunu sildirdik" şeklinde konuştu.

Bakkal da 500 lira destek verdi

Mahallede 20 yıldan beridir bakkal esnafı olarak faaliyet gösterdiğini belirten Mustafa Turhan, "20 yıldır bu mahallede bakkal işletiyorum. İlk defa böyle bir kampanyaya şahit oldum. Mahalle muhtarımızın teşviki ile toplanan 7 bin lira sayesinde 30'a yakın vatandaşımızın borcu ödenmiş oldu. Bende kampanyaya 500 lira ile destek verdim" derken mahalle sakinlerinden Ayşe Çalışkan ise "Uzun yıllardır bu mahallede yaşıyorum. İlk defa böyle bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. Bu anlamlı günlerde 30 kişinin derdine derman olundu. Çok güzel bir kampanya" dedi.

Kaynak: İHA