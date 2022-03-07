ELAZIĞ (İHA) - Kadın muhtar cinayete kurban giden kadınların isimlerini ağaçlarda yaşatacak

ELAZIĞ Elazığ'da kadın muhtar Seda Gündoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hayatını kaybeden kadınların isimlerini ektikleri ağaçlarda yaşatarak farkındalık oluşturdu.

Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahalle muhtarı Seda Gündoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için farkındalık oluşturarak bir etkinlik gerçekleştirdi. Kent merkezinin tek kadın muhtarı olan Gündoğan, son zamanlarda artan kadın cinayetlerinin yeniden yaşanmaması için cinayete kurban giden kadınların, isimlerini künyelere yazdırarak mahallede ektiği fidanlara verdi.

'Cinayete kurban giden kadınlarımızın isimlerini fidanlarda yaşatacağız'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla böyle bir farkındalık oluşturduklarını belirten Sugözü Mahalle Muhtarı Seda Gündoğan, "Bende kent merkezinin tek kadın muhtarı olarak mahallemizde, öldürülen cinayete kurban gitmiş kadınlar için ağaçlarımızı ektik. Bu ağaçlarla birlikte, öldürülen kadınlarımızı bu zamana kadar cinayete kurban giden şiddet gören kadınlarımızın adını mahallemizde yaşatacağız. Sadece 8 Mart'ta değil sadece bir gün değil her zaman değer görmeyi hak eden kadına şiddetin olmadığı kadınların sömürülmediği ve kadınların da erkekler kadar özgür olabildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. Biz burada cinayete kurban giden 35 kadın için fidan dikeceğiz. Özellikle de son zamanlarda cinayete kurban giden kadınlarımızın adlarını ekeceğimiz fidanlara verdik" ifadelerini kullandı.