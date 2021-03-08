Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi
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Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi

08.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:06
Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi

Esenyurt Belediyesi'nde görev yapan kadın müdürler, oluşturdukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından oluşan bir gösteri düzenledi.

Esenyurt Belediyesi'nde görev yapan kadın müdürler, oluşturdukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, çeşitli yörelere ait halk oyunlarından oluşan bir gösteri düzenledi. Belediyenin sosyal medya hesaplarında yayınlanan gösteri, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

'Kadın İsterse Her Şeyi Başarır' sloganıyla bir ilke imza atan Esenyurt Belediyesi'nin kadın müdürleri, kurdukları folklor ekibiyle, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel halk oyunları etkinliği düzenledi. Daha önce halk oyunları oynamamış müdürler, bir araya gelerek bir ekip oluşturdu. Oluşturulan halk oyunları ekibi, 2 ay gibi kısa bir sürede Horon, Zeybek gibi Türkiye'deki çeşitli yörelere ait oyunlarından oluşan bir gösteri hazırladı. Çalışma ortamından ve günlük hayattan bir nebze uzaklaşabilmek için kendilerine sosyal bir etkinlik alanı oluşturan kadın müdürlerin, 8 Mart için yöresel kıyafetler eşliğinde hazırladıkları gösteriler, Esenyurt Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

"Kadın isterse her şeyi başarır"

Bu tür sosyal etkinliklerle tüm kadınlara örnek olmayı hedeflediklerini söyleyen Esenyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Tazegül Polat, "Biz, daha önce hiç halk oyunları oynamamış müdür arkadaşlar olarak bir araya geldik. Çalışma ortamından ve günlük hayattan bir nebze uzaklaşabilmek için çalışmalara başladık. İki ay gibi bir sürede, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel, halk oyunlarından oluşan bir gösteri hazırladık. Gördük ki kadın isterse her şeyi başarır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi
Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi
Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi
Kadın müdürlerden 8 Mart'a özel halk oyunları gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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