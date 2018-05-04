Çalışanlar Motive Olmak İçin Müdürlerinden Kendilerini Tokatlamasını İstedi
Çin'de bir grup çalışan, aylık performans toplantısında daha iyi motive olmak için müdürlerinden kendilerini tokatlamalarını istedi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından kadın müdür işinden kovuldu.
Çin'de bir emlak şirketinin erkek çalışanları, yeterince çalışmadıklarını iddia edip müdürlerinden performanslarının artması için kendilerini tokatlamalarını istedi. Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde, hem tokat yiyen erkek çalışanların hem de tokat atan kadın müdürün ağladığı görüldü.
KENDİLERİ İSTEDİ
Videoyu paylaşan kişi, videonun şirketin aylık değerlendirme toplantısında çekildiğini söyledi. Toplantıda kadın müdür, erkek çalışanlara performanslarının artması için ne yapmaları gerektiğini sordu. Çalışanların da daha iyi motive olmak için kendilerini tokatlamalarını istedikleri belirtildi.
Gelen tepkiler üzerine kadın müdür istifa etmek zorunda kaldı.
YORUMLAR (9)
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BUNLAR YEMİN EDERİMKİ AKEPE ZİHNİYETİ YALAMASI SÜRÜSÜCevap Yaz Yayından Kaldır
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kesin akapelidir bunlar:)):)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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EŞŞEK OLURSAN SEMER VURAN ÇOK OLUR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O kadin müdür bana vuracak, kadini o anda vurdugum gibi indiririm!Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bende müdürü tokatlamak isterim ama nasıl :)Cevap Yaz Yayından Kaldır