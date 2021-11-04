BODRUM, MUĞLA (İHA) - - Gökçen Kabaş, motosiklet tutkusunu toprak pistlere taşıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını sürdüren kamu eczacısı Gökçen Kabaş, 5 yıldır motor sporlarında mücadele ediyor. Çoğunlukla erkeklerin katıldığı şampiyonalarda tek kadın olarak yer alan Kabaş, son şampiyonada 43 erkek arasında 25. oldu.

Bodrum'da kamu eczacısı olarak görev yapan 36 yaşındaki Gökçen Kabaş, motosiklet merakını toprak pistlere taşıdı. Güç ve dayanıklılık gerektiren motor sporlarında 5 yıldır mücadele eden Kabaş, bazı şampiyonalarda tek kadın olarak mücadele ediyor. Bodrumlu sporcu, çok sayıda erkeği geride bırakarak kadınların da erkekler gibi bu sporu yapabildiğini gösteriyor.

"İlk yarışımda çok heyecanlıydım, tek hedefim tamamlamaktı"

Motor sporları serüvenini anlatan Gökçen Kabaş, eşinin desteğiyle şampiyonalara katıldığını ifade ederek şöyle dedi: "Motor merakı hep vardı ama eşim Atilla'nın desteğiyle toprakla tanıştım. Sanırım o da buraya geleceğimi tahmin etmiyordu. Daha sonra tecrübe olsun diye yarışlara girmeye başladım. Ralli ile tanıştım ve devam ediyorum. İlk yarışımda çok heyecanlıydım, tek hedefim tamamlamaktı. Fethiye'de enduro yarışıydı. Çok yağmura denk geldik. Tamamladım fakat mekanik arıza yaşadım. İdeal sürede bitiremediğim için derecelendirmeye giremedim ama yarıştan döndüğümde başka bir Gökçen'dim. Orada yaşadıkları insanın sosyal hayatına da yansıyor. O yüzden o zehri ilk yarışta aldığımız söyleyebilirim."

Bir kadın olarak motor sporları yapmanın zor olduğunu söyleyen Kabaş, "Fiziksel olarak erkekler daha güçlü. Biz maalesef çocuk yaşta bu spora başlayamıyoruz. Sonradan kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak ekstra efor sarf etmemiz gerekiyor. Fakat adapte oldukça, yarıştıkça erkek sporcu arkadaşlarımızdan da hem psikolojik hem de fiziksel desteği görmek çok mutluluk verici. Yarışın sonunda herkes bir takım oluyor. Bu ruh beni çok mutlu ediyor" dedi.

"Gün 36 saat olsa yetmeyecek"

Hem iş hem de sporu birlikte götüren Gökçen Kabaş, "Çok zor oluyor, kolay değil. Gün 36 saat olsa yetmeyecek. Ama hem işi devam ettirip hem de bu sporu yapmak çok keyifli ama kolay değil. Yarış önceleri sabah akşam antrenmanlar yapıyorum. Bu bana keyif veriyor. Bundan ötürü mutluyum. Dünyada bu sporu yapan çok kadın sporcu var. Yine de erkeklere nazaran az ama Türkiye'de yeni yeni, tek tük bu spora başlayan arkadaşlarımız oldu" dedi.

"Sağlığım ve imkanlarım el verdikçe bu spora devam edeceğim"

Son olarak Eskişehir'den başlayan ve Kars'ta sona eren 2 bin 200 kilometrelik TransAnatolia Rally Raid'de 43 erkek arasında 25'inci olan Gökçen Kabaş, imkanları el verdikçe bu spora devam edeceğini dile getirerek sözlerini şöyle noktaladı:

"Covid-19 pandemisi nedeniyle ben bir süredir yarışmamıştım. Hem antrenmansızdım hem de yarış psikolojisinden uzaklaşmıştım. İlk günler adapte olmakla geçti. Motorum yeniydi. 3'üncü günde sonra açıldım. Sıralamada da yükselmeye başladım. 43 erkek arasında 25'inci oldum. Bu çok mutluluk vericiydi. Bundan sonra da sağlığım, mali imkanlarım ve destekler el verdiği sürece tabi ki devam edeceğim. Yani yolda gören kadınların, o erkek çocukların, kız çocukların gördüklerinde verdikleri tepkileri yaşamaya devam etmek istiyorum. Bir fotoğrafla, bir cümleyle birçok çocuğun hayatına dokunabileceğimi hissediyorum. O yüzden bırakmak istemiyorum."