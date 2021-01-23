Kadın modasında yeni bir marka

Dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren pandemi döneminde e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Alışveriş merkezlerinin hizmet saatlerinin kısıtlanması ve kalabalık yerlerin salgın açısından risk taşıması, tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneltti. Dijital alışverişe yönelik bu ilgi, girişimci işadamları Oktay Batal ve Onur Tetikli'yi harekete geçirdi. İşinde uzman iki isim, hem e-ticaret hem de moda sektörlerine yeni bir soluk getirmek için harekete geçti ve bu işbirliğinden yepyeni bir marka doğdu: Shelove.& ;





10 yılı aşkın süredir e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Oktay Battal ile 10 yıldır kendi şirketiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Onur Tetikli'nin tüm tecrübelerini aktardığı Shelove markası, kadınlara yönelik giyim ürünleri sunacak& ;





Kaynak: Snob Magazin