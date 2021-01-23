Kadın modasında yeni bir marka
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kadın modasında yeni bir marka

23.01.2021 09:46 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:49
Kadın modasında yeni bir marka

Girişimci işadamı Oktay Batal ile tekstil firması sahibi Onur Tetikli güçlerini birleştirdi, ortaya 'Shelove' markası çıktı. İki başarılı işadamının yarattığı giyim markası, Shelove sitesi üzerinden tüketiciyle buluşacak

Dijitalleşmeyi zorunlu hale getiren pandemi döneminde e-ticaret sektörü yükselişe geçti. Alışveriş merkezlerinin hizmet saatlerinin kısıtlanması ve kalabalık yerlerin salgın açısından risk taşıması, tüketicileri internet üzerinden alışveriş yapmaya yöneltti. Dijital alışverişe yönelik bu ilgi, girişimci işadamları Oktay Batal ve Onur Tetikli'yi harekete geçirdi. İşinde uzman iki isim, hem e-ticaret hem de moda sektörlerine yeni bir soluk getirmek için harekete geçti ve bu işbirliğinden yepyeni bir marka doğdu: Shelove.& ;

10 yılı aşkın süredir e-ticaret ve dijital pazarlama alanlarında çalışan Oktay Battal ile 10 yıldır kendi şirketiyle tekstil sektöründe faaliyet gösteren Onur Tetikli'nin tüm tecrübelerini aktardığı Shelove markası, kadınlara yönelik giyim ürünleri sunacak& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Selçuk Özdağ Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kadın modasında yeni bir marka - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:50:01. #1.15#
title