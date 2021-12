İLKADIM, SAMSUN (İHA) - - Kadın mobilya ustası, sektörün aranan elemanı oldu

Paketleme elemanı olarak başladı, azmetti mobilya ustası oldu

Mobilya ustası Işık Nazioğlu: "Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diyenler şimdi beni çağırıyor"

SAMSUN - Paketleme elemanı olarak başladığı mobilya imalathanesinde kendini geliştirerek makine kullanmayı öğrenen 29 yaşındaki Işık Nazioğlu, sektörün aranan elemanı oldu. Hemcinslerine 'ışık' olan kadın usta, "Elinin hamuruyla erkek işine karışma' diyenler şimdi beni çağırıyor" dedi.

Samsun'da yaşayan Işık Nazioğlu, bazı insanların "Elinin hamuruyla erkek işine karışma" sözüne aldıramayarak Samsun'daki ilk kadın mobilya ustası olmayı kafasına koydu. 24 yaşındayken paketleme elamanı olarak çalıştığı yerde zamanla kesim makinelerini kullanmayı öğrenen Nazioğlu toplama, montaj, çizim gibi işleri de yapabiliyor. İlkadım Mesleki ve Eğitim Merkezine giden Nazioğlu, burada bulunan atölyede ustalarla birlikte kendini daha da geliştiriyor.

"Bu meslekte iğne ucu yer kalmayacak şekilde öğrenmek istiyorum"

Yaptığı iş ile ilgili bilgi veren Işık Nazioğlu, "Bu mesleğe 24 yaşında başladım. Paketleme elemanı olarak girdiğim yerde membran kapak üzerine baskılar vardı. Daha sonra paketlemesi, temizlemesi, ürünün zımparasıydı, ben daha çok makinelere merak sardım. Ürünler yapboz parçası gibi birleştirildiği zaman harika şeyler çıkıyordu. Beden işçiliği çok yorucu bir meslek olmasına rağmen ben kafama koydum. Samsun'daki ilk kadın mobilyacı olmak istiyordum. 'Elinin hamuruyla erkek işine karışma' gibisinden konuştular. Şu an bunları yapan kişiler beni geri çağırıyor. Çalıştığım yerde toplama, montaj, çizim ve birçok iş yapıyorum. Bu meslekte iğne ucu yer kalmayacak şekilde öğrenmek istiyorum. Şu an kendimi pek ilerlemiş hissetmiyorum. Herkes ilerlediğimi söylüyor. Bu meslekteki en büyük hedefim bir ustanın tamamen her şeyi yapabileceği bir seviyeye gelmek. Elime metreyi alarak ben mobilya ustacısıyım diyerek geçmek istemiyorum" şeklinde konuştu.

"Samsun'un tek kadın mobilyacısıyım"

Diğer kadınlara da önerilerde bulunan Nazioğlu, "Erkeklerden daha inatçı olmak gerekiyor. Lafınızı, sözünüzü hiç geri çekmeden söylemeniz gerekiyor. Şu an makine kullanıyorum. Ustalarla birlikte 3 tane şantiye bitirdik. İnşaatta çalışmayı da seviyorum ama makinelerde çalışmak güzel. Samsun'un tek kadın mobilyacısı benim. İnşallah ileriye dönük bayanlarımız önü de açılacak" diye konuştu.

