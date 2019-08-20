Kadın milli voleybolcularda hedef Avrupa şampiyonluğu

20.08.2019 11:55

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, bu yıl voleybol branşında kazanılan başarıları Avrupa şampiyonluğu ile taçlandırmak istediklerini söyledi.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 23 Ağustos-8 Eylül'de Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.

Şampiyonada A Grubu'nda mücadele edecek ve karşılaşmalarını Ankara'da oynayacak Türkiye, ilk maçta 23 Ağustos Cuma günü Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yıl aradan sonra böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını ifade etti.

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nı "uzun ve yorucu bir maraton" olarak değerlendiren Üstündağ, bu organizasyonun provasını Antalya'da Gloria Kupası'nda yaptıklarını dile getirdi.

Üstündağ, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın turnuvayı Sırbistan'ın ardından ikinci tamamladığını belirterek, şöyle konuştu:

"Takımın son durumunu gördük. Milli takımın performansından memnunuz. Avrupa Şampiyonası'na odaklandık. Avrupa Şampiyonası'ndan beklentimiz kürsü. Final oynamayı hedefliyoruz çünkü 2003'te ev sahipliği yaptığımızda final oynamıştık, Polonya'ya kaybetmiştik. Bu defa yine kürsüde olmak istiyoruz. Şampiyonluk neden olmasın. Sırbistan bizimle aynı grupta yer aldı. Gloria Kupası, Sırbistan için de bizim için de Avrupa Şampiyonası'nın provasıydı. Antalya'daki 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını Ankara'da alıp, Avrupa Şampiyonası'nda galibiyetlerle mutlu sona ulaşırız diye düşünüyorum."

Türkiye'de olimpiyat vizesi alma planı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Ocak'ta Avrupa Olimpiyat Kıta Elemeleri'nde Tokyo bileti almaya çalışacağını vurgulayan Üstündağ, Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye arasından bir takımın 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini alacağını kaydetti.

O vizeyi alan takımın kendileri olacağını düşündüğünü aktaran Üstündağ, "İnşallah kısmet olursa, Türkiye'ye (organizasyonu) almak için de girişimlerimiz olacak. Türkiye'de olimpiyat vizesi alıp, olimpiyatlara gitmeyi arzu ediyoruz." dedi.

Mehmet Akif Üstündağ, Türk voleybolunun hem kurumsal hem sportif başarı anlamında, kulüpler ve milli takım bazında çok önemli başarılar elde ettiğini bildirdi.

"Artık dünya dördüncülüğü bizi üzüyor"

"Bugün ablalar tarih yazıyor ama küçük yaş kategorileri de tarih yazıyor." ifadesini kullanan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Bu yıl bütün Balkan şampiyonasındaki kupaları aldık. Bırakın orayı, U-16 hiç mağlubiyet almadan, puan dahi vermeden bir set kaybederek, Avrupa şampiyonu oldu. İtalya ev sahibiydi, 5 bin seyircinin önünde oynandı. Hem grupta hem finalde tesadüf değil bu, 3-0, 3-0'lık galibiyetlerle namağlup şampiyon olduk. U-20 keza yine averajla 'tie break'te kaybettiği bir turnuvada finali kaybetti. Artık dünya dördüncülüğü bizi üzüyor. Voleybol her kategoride o kadar motive olmuş. 2019'da çok güzel voleybol yılı yaşıyoruz. İnşallah bunu Avrupa şampiyonluğuyla taçlandırırız. 2020'de de olimpiyat vizesini alıp Tokyo'ya gitmek istiyoruz."

Kaynak: AA