Kadın Milli Takımı'ndan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 5 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda toplam 5 madalya kazanan Kadın Milli Takımı, 116 puan topladı ve takım halinde dördüncü oldu.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te devam eden U23 Avrupa Güreş Şampiyonasında 53 kiloda Zeynep Yetgil çeyrek finalde Moldovalı Mariana Dragutan'ı 10-0, yarı finalde de Ukraynalı Maria Vynnyk'i 3-3'ten yendi. Yetgil final öncesi sakatlandığı için maça çıkamadı, gümüş madalyada kaldı. 62 kiloda Cansu Aksoy, bronz madalya için karşılaştığı Rus rakibi Maria Laghuina'ya mağlup oldu ve Avrupa beşincisi oldu. 65 kiloda Aslı Demir üçüncülük maçında Alman rakibi Eylen Sewina'ya yenilince Avrupa beşincisi oldu. 57 kiloda Eda Tekin repesajda Rus rakibi Viktorya Vaulina'ya mağlup oldu.

Türkiye, U23 kadınlarda Zeynep Yetgil ve Ayşegül Özbege ile gümüş madalya; Aynur Erge, Esra Pul ve Nesrin Baş ile bronz madalya kazandı. Toplam 5 madalya alan Kadın Milli Takımı, takım halinde 116 puan topladı ve dördüncü oldu.

Milliler serbest stilde de 3 altın, 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazanmıştı. Şu ana kadar serbest stil ve kadınlarda toplam madalya sayısı 11 oldu. Grekoromende ilk günde yapılan müsabakalar sonunda 1 final, 3 bronz ve 1 repesaj maçı yapma hakkını elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı