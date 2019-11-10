Kadın Milli Takımı Menemen'de
KADIN Futbol Milli Takımı, yarın İzmir'deki özel maçta Ukrayna'yı ağırlayacak.
KADIN Futbol Milli Takımı, yarın İzmir'deki özel maçta Ukrayna'yı ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Hollanda'yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynadığı maçı 8-0 kaybetmişti. Milliler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle kamp yaptıkları otelde sabah saat 09.05'te ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi.