Kadın Milli Takımı Menemen'de

KADIN Futbol Milli Takımı, yarın İzmir'deki özel maçta Ukrayna'yı ağırlayacak.

10.11.2019 12:47 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:47
Kadın Milli Takımı Menemen'de

KADIN Futbol Milli Takımı, yarın 'deki özel maçta 'yı ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekibimiz cuma günü Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Hollanda'yla Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda oynadığı maçı 8-0 kaybetmişti. Milliler, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümü nedeniyle kamp yaptıkları otelde sabah saat 09.05'te ay-yıldızlı bayrağımızla poz verdi.

Kaynak: DHA
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