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Kadın Milli Takımı, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak

Fransa'nın Lievin kentinde devam eden Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonanın ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi.

13.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:14
Kadın Milli Takımı, Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda çeyrek final için sahaya çıkacak

Fransa'nın Lievin kentinde devam eden Takımlar Badminton Şampiyonanın ikinci gününde, Kadın Badminton Milli Takımı Slovenyalı rakiplerini 5-0 yendi.

Grup müsabakalarının son maçı Çekya ile yapacak Kadın Milli Takımı, aynı gruptan çıkan rakipleri Çekya'yı mağlup ederlerse çeyrek finale yükselecek.Erkek Badminton Milli Takımı ise Fransalı rakiplerine 5-0 mağlup olarak, gruplarında yer alan son rakipleri Macaristan ile yarışacak. Gruptan çıkma müsabakalarında Belçika ve Fransa'lı rakiplerine yenilen Erkek Milli Takımı, Macaristan ile yarıştıktan sonra Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonasına veda edecek.


- Ankara
Kaynak: DHA
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