HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kadın milli halterciler ve antrenörlerin Kovid-19 testleri negatif çıktı

Konya'da Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Kadın milli halterciler ve antrenörlerin Kovid-19 testleri negatif çıktı
16.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:30

Konya'da Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Halter Şampiyonası hazırlık kampında bulunan kadın milli halterciler ve antrenörlerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadın milli halterciler Rabia Kaya, Dilara Narin, Nuray Levent, Berfin Altun, Melike Günal, Dilara Ucan, Tuğçe Boynueğri, Sara Yenigün, Asuman Ayhan ve Ayşegül Çakın ile Kadın Halter Milli Takımı Teknik Direktörü Mustafa Doğan, antrenörler Erkan Kayır, İncinur Kaynar ve Gamze Şen ile masöz Nilay Şahin, Konya Halk Sağlığı Laboratuvarı Aile Sağlığı Merkezi'nde dün Kovid-19 testinden geçirilmişti.

Sporcularda ve antrenörlerde herhangi bir pozitif bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu Spor
Aniden doğum sancısı tutan güzel sporcu, bebeğini evinin banyosunda doğurdu
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Spor
Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin Spor
Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Spor
G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti Spor
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Spor
Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Barcelona'lı Luis Suarez'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
PSG Sportif Direktörü Leonardo: Mbappe ve Neymar takımda kalacak
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, Muslera'nın yerine Sinan Bolat ve Lung'u transfer etmeyi düşünüyor
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
Sivasspor, sahasında Denizlispor'u mağlup etti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin biletini kesti
İtalyanların 'Yeni Ronaldo' olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
İtalyanların "Yeni Ronaldo" olarak lanse ettiği Alpaslan Tahsin'le Galatasaray da ilgileniyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
Galatasaray'ın gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan: Sezon sonu ayrılıyorum
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
River Plate yöneticisi Francescoli: Kapımız Falcao'ya sonuna kadar açık
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Trabzonspor'u şampiyon gibi karşılayan taraftarlar, koronavirüs kurallarını hiçe saydı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Bayern Münih'te Lewandowski ve Müller ikilisi 92 golün 60'ına katkı sağladı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Manchester United'ın kalecisi David de Gea'dan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Ahmet Çakar'dan Rizespor maçı sonrası gündemi sarsacak iddia: Galatasaray'a operasyon çekiyorlar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Donald Trump Abdülhamit Gül Adil Karaismailoğlu
Magazin Kenan Doğulu Demet Akalın Ezgi Eyüboğlu Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Kadın milli halterciler ve antrenörlerin Kovid-19 testleri negatif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 10:06:48. #1.15#
title