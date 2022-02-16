Kadın Milli Futbol Takımları'na sponsor desteği

Nihat Özdemir: Kadın futbolu için farkındalık oluşturacak bir anlaşma yaptık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kadın Milli Futbol Takımları'na ana sponsor olan DHL Express Türkiye ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk imza törenine; TFF Başkanı Nihat Özdemir, DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, DHL Express Türkiye Ticari Birimlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selver Yıldız Küçükkoyuncu, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, Kadın A Milli Takım oyuncuları ile davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir ile DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç, sponsorluk anlaşmasına ilişkin imzaları attı. İmza töreni karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

Demirören Haber Ajansı - Spor