Kadın milli futbol takımları kamp için Antalya'yı seçti
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Kadın milli futbol takımları kamp için Antalya'yı seçti

17.02.2021 12:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:00
Kadın milli futbol takımları kamp için Antalya'yı seçti

Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Ekvator Ginesi, Özbekistan ve Nijerya'nın kadın milli futbol takımlarının kamp tercihi Antalya oldu.

Rusya, Ukrayna, Sırbistan, Ekvator Ginesi, Özbekistan ve Nijerya'nın kadın milli futbol takımlarının kamp tercihi Antalya oldu.

Bu ülkelerin A Milli Takım kafileleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kentin farklı bölgelerindeki otellerde konaklıyor.

Ekvator Ginesi, Özbekistan ve Nijerya kadın milli takımları, Manavgat ilçesinde bugün başlayıp, 23 Şubat'a kadar sürecek özel turnuvada mücadele edecek.

Ukrayna ve Sırbistan takımları için Alanya ilçesinde 20 Şubat Cumartesi hazırlık karşılaşması planlandı.

Rusya ve Sırbistan'ın kadın millileri ise 23 Şubat Salı Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde özel maçta karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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