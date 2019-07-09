Kadın milli boksörlerin kampı başladı

Kadın Milli Boks Takımı, hazırlık çalışmaları kapsamında Kastamonu'da kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara, 16 milli sporcu dahil edildi.

Kadın Milli Boks Takımı Teknik Direktörü Cahit Süme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu ay Romanya'da çok önemli bir turnuvaya katılacaklarını belirtti.

Turnuvanın ardından ağustos ayında İspanya'da Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceğini anlatan Süme, "Romanya'da yapılacak Altın Kemer Boks Turnuvası, dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alıyor. Çok güçlü ülkelerin katılacağı bir turnuva. Bu turnuvanın ardından ilk hedefimiz Avrupa Şampiyonası." ifadelerini kullandı.

Rusya'da ekim ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın da çalışma programları içerisinde olduğunu aktaran Süme, şunları söyledi:

"Bizim asıl hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları. Beş sıklette de olimpiyatlara katılmayı hedefliyoruz. Bunu başarabilecek güçteyiz. Olimpiyatlara kadar maç eksiğimizi gidereceğiz. Güç ve kondisyon açısından daha iyi duruma geleceğiz. Kastamonu bize her zaman iyi geldi. Burada hazırlandığımız dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar kazandık. İnşallah buradan olimpiyatlara gidebilecek ve madalya kazanabilecek sporcuları da göreceğiz."

Milli boksör Şennur Demir ise kamplardaki çalışmalarının neticesini en son Avrupa Oyunları'nda aldıklarını belirtti.

Programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Şennur, "Amacımız Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, ardından Dünya Şampiyonası ve olimpiyatlar için kota maçlarına hazırlanmak. Kota maçlarında olimpiyat vizesi almak istiyoruz." diye konuştu.

Milli takımın kampı 22 Temmuz'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA