: Kadın milletvekillerinden "Las Tesis" protestosu

15.12.2019 03:55 | Son Güncelleme: 15.12.2019 03:57

-CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü'nün konuşması

-Kadın vekillerin "Las Tesis" dansının sözlerini sıra kapaklarına vurarak söylemesi

-CHP'li bazı milletvekillerinin şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tutması TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının 2020 yılı bütçelerine ilişkin soru-cevap bölümünde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, Şili'de başlayan ve dünyanın her yerinde kadına karşı şiddete dikkati çekmek için yapılan "Las Tesis" dansı eyleminin yapılmadığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. Sütlü'nün "Şimdi kadın milletvekilleri olarak şiddet gören, öldürülen tüm kadınlar adına size iki çift lafımız olacak." ifadesinin ardından CHP'li vekiller söz konusu dansın sözlerini sıra kapaklarına vurarak söyledi. HDP Grubunun da destek verdiği söz konusu eylemde, CHP'li bazı milletvekilleri de şiddet gören ve öldürülen kadınların fotoğraflarını ellerinde tuttu.

Kaynak: AA

Haber Videosu