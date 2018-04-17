Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezi Sayısı 12'ye Yükseldi

Kilis Belediyesi Kadın Meslek Zenginleştirme merkezinin 11. ve 12'si de hizmete açıldı.

Nurettin Mahallesi Ulu cami civarında restorasyonu yapılan tarihi Kilis evinde faaliyetlerine başlayan 2 Kadın Meslek Zenginleştirme merkez ile birlikte sayı 12'ye yükseldi. Kilis Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Meslek Zenginleştirme merkezlerinden 11. ve 12'si hizmete açıldı. Ulu cami civarında olan iki kurs merkezimiz özellikle şehir merkezinde yaşayan bayan hemşehrilerimizin yoğun ilgisini çekiyor. Saha tarama ekiplerimiz mahalle taraması yaparak kurs hakkında mahalle sakinlerine detaylı bilgi veriyor. Kurs merkezimiz şimdiden kayıtları doldurmak üzeredir. İlimize ve mahallemize hayırlı olsun" denildi. - KİLİS