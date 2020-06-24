Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama
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Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama

Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama -Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına...

24.06.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:49

Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama

-Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

ADANA - Adana'da kadın meselesi yüzünden 1'kişinin öldürülmesi, 1 kişinin ise ağır yaralanması olayına karıştığı öne sürülen 1'i kadın 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Olay, 12 Haziran Cuma günü merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Aykut E.'ye ait mobilya atölyesi önüne gelen motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi, iş yerine tabancayla ateş açtı. Saldırganların tabancasından çıkan kurşunların isabet ettiği Aykut E. ve Ziya Aslan ağır yaralandı. Saldırganlar motosikletle olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ziya Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Aykut E.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. İnceleme sonucu şüphelilerin İsmail Demir ve İbrahim Çiftçi olduğunu tespit eden polis, yaptığı baskında şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Emniyette sorgularında aralarındaki kadın meselesi yüzünden saldırıyı gerçekleştirdiklerini söyleyen şüphelilerin, kendilerini Ahmet İlbeyli (29), Aysun G. (33), Ömer O. ve Halil Ç.'nin azmettirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Bunun üzerine polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen Ahmet İlbeyli, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç.'yi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan İsmail Demir, İbrahim Çiftçi ve Ahmet İlbeyli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Aysun G., Ömer O. ve Halil Ç. ise ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kadın meselesi cinayetine 3 tutuklama

Kaynak: İHA

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