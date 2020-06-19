Kadın Mehmetçik, depremzede çocuklara abla oldu
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Kadın Mehmetçik, depremzede çocuklara abla oldu

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen gelen depremin ardından tüm kurumlar seferber olarak sahada çalışma yürütürken, kadın Mehmetçik'te çocukların ablası oldu.

Kadın Mehmetçik, depremzede çocuklara abla oldu
19.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:04

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen gelen depremin ardından tüm kurumlar seferber olarak sahada çalışma yürütürken, kadın Mehmetçik'te çocukların ablası oldu. Sahada ekip arkadaşlarına yardım eden Astsubay Çavuş İrem Sağlam, çocuklarla yakından ilgilenerek depremin izlerini hafızalarından silmesine yardımcı oluyor.

14 Haziran Pazar günü merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 şiddetindeki depremin ardından, bölgedeki insanların yaraları sarılmaya devam ediyor. Bakanlıklar ve valilik koordinesinde AFAD, Kızılay, emniyet,jandarma ve diğer kurumlar çadır kurulumundan yemek dağıtımına kadar her türlü alanda bölgede görev yapıyor. Depremin en çok hasar verdiği Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki de yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. İlk andan itibaren yaralı kurtarmadan, çadır kurmaya kadar her alanda depremzedelere hizmet veren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerden, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığında Harekat Kısım Amiri olarak görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş İrem Sağlam'da çocukların gönlüne dokunuyor. Sahada ekip arkadaşlarına ilk günden itibaren yardım eden Sağlam, çocuklara ise abla şefkati ile yaklaşıyor. Çocukların saçlarını yapan, onlara oyunlar oynatarak depremin korkusunun üzerilerinden atmasına yardımcı olan Sağlam, sahada ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren bölgede hizmet verdiklerini belirten Jandarma Astsubay Çavuş İrem Sağlam,"Elimizden geldiğinin daha fazlasını yapmaya çalıştık. 3 köyümüz depremden çok etkilendi ama özellikle Elmalı köyümüz daha fazla zarar gören köy oldu, çünkü evleri yıkıldı ve evsiz kaldılar maalesef. Arkamda gördüğünüz çadırları kurduk. Çadırların içlerine de yatak, battaniye, yorgan gibi birçok yaşamsal malzeme var" dedi.

"Onlara oyuncaklar hediye edip oyunlar oynadık"

Depremden en çok etkilenenlerin çocuklar olduğu anımsatan Sağlam, "Depremden en çok gören maalesef çocuklarımız oldu o yüzden onların yanında daha fazla durmaya ve daha fazla yardımcı olmaya çalıştık. Depremin izlerini hafızalarından silmek için çok çaba sarf ettik. Onlara oyuncaklar hediye edip oyunlar oynadık. Bir nebzede olsa korkularını yenmeye çalıştık. Onlarda bu durumdan çok mutlu oldular ve bizlere daha fazla alıştılar. Depremin izleri biraz daha silinmeye başladı" diye konuştu.

4 yaşında depremzede çocuklardan biri olan Öykü Kulluk ise, "Depremden çok korktum. İrem ablam bana oyuncaklar getirdi ve ben çok mutlu oldum. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Manşet

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