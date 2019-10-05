Kadın meclisi sokak hayvanlarını ziyaret etti

05.10.2019 14:03

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret etti.



Dünya Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kadın Meclisi üyeleri ve öğrenciler ziyarete katıldı. Program kapsamında çocuklara, hayvanların beslenmesi, bakımı, onlara nasıl davranılacağı veteriner hekimler tarafından anlatıldı. Tesisteki ilk kabul, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evlerini inceleyen öğrenciler, burada misafir edilen kedi ve köpekleri sevme imkanı buldu.



"Etkinliğimiz belirli aralıklarla devam edecek"



Merkezi çocuklarla birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini belirten Özen, "Çocukların gelişiminde önemli rol oynayan hayvan sevgisini küçük yaşlardan itibaren aşılamak için böyle bir etkinlik organize ettik" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA