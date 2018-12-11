Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'undan fazlasını yapıyoruz. Hedefimiz, bütün dünyada olduğu gibi makine ihracatını toplam içinde yüzde 15'in üzerine çıkarmaktır." dedi.

MAİB tarafından, makine sektörünü kadın mühendis ve yönetici adaylarına tanıtmak ve sektördeki kadın oranını artırmak için tasarlanan "Kadın Makinecilerle, Var Gücümüzle" projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi'nde toplantı düzenlendi.

Karavelioğlu, moderatörlüğünü şef aşçı Arda Türkmen'in yaptığı toplantıda, Türkiye'de çok sayıda ihracatçı firma bulunduğunu belirterek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan çıkabilmesi için ihracatın önemini hepimiz biliyoruz." ifadesini kullandı.

İhracatçıların 27 sektörde faaliyet gösterdiğini dile getiren Karavelioğlu, şöyle devam etti:

"Biz birliğimizi 2001'de kurduk, bugün 13 bin 800 üyemiz var. Türkiye'nin ihracatının yüzde 10'undan fazlasını yapıyoruz. Hedefimiz, bütün dünyada olduğu gibi makine ihracatını toplam içinde yüzde 15'in üzerine çıkarmaktır. Lider ülkelerde olduğu gibi bizim de hedefimiz bu. MAİB'i kurduğumuz 16 seneden beri ihracatımızı 9'a katladık, bu sırada dünyanın makine ihracatı ancak 2'ye katlanabilmişti. Bu çok olağanüstü bir performanstır. Eğer Türkiye'nin ihracatı da 16 yılda makine ihracatı gibi 9'a katlanmış olsaydı, Türkiye bugün 300 milyar dolar ihracat yapıyor olacaktı ve bambaşka bir manzarayla karşılaşır durumda olacaktık."

"Mühendisliği kadınlar için biçilmiş kaftan olarak görüyoruz"

Üniversite-sanayi iş birliğini artırarak daha fazla genç kadını makine sektörüne kazandırmanın mümkün olduğunu belirten Karavelioğlu, "Sanat ve bilim gibi düşünsel alanlarda kadın ve erkeğin üretim farkını kabul etmiyoruz. Cinsiyete dayalı toplumsal rolleri, insanlık tarihinin kötü bir mirası olarak görüyoruz. Sadece erkekler şair olursa, yazılabilecek şiirlerin sadece yarısını okuyabiliriz. Makinelerin ardında pırıl pırıl, genç beyinlere ihtiyacımız var. Tüm yaratıcılıklarıyla birlikte mühendisliği kadınlar için biçilmiş kaftan olarak görüyoruz." diye konuştu.

Karavelioğlu'nun konuşmasının ardından MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erkunt Armağan ile bir makine firmasının Kalite Müdürü Şule Karalı, tecrübe ve önerilerini öğrencilerle paylaştı.