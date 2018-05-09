İngiltere'de Kadın Futbolu Maçında Taraftar Rekoru Kırıldı

İngiltere'de kadın futbolu geçtiğimiz pazar günü çok özel bir rekora tanıklık etti. Arsenal ile Chelsea kadın takımları arasında oynanan Federasyon Kupası Finalinde taraftar rekoru kırıldı.

45 BİN TARAFTAR İZLEDİ

Wembley'de oynanan ve Chelsea'nin 3-1 kazanarak şampiyon olduğu finali 45 bin 423 taraftar izledi. Bu rakam, en fazla taraftar tarafından izlenen kadın futbol maçı olarak tarihe geçti.

İki Londra takımının bu mücadelesi rekor anlamında Ada'da birinci sıraya çıktı.