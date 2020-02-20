Kadın Liderlik Platformu'nun beşinci zirvesi yapıldı

20.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:11

"Kapsayıcılık: Egosistemden Ekosisteme" temasıyla gerçekleşen zirvede özellikle ekosistemler ve networkler üzerinde duruldu.

20 Şubat 2020/ İstanbul. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Turkish Women's International Network (TurkishWIN) ve UPS'in işbirliğinde hayata geçirilen ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin desteğiyle düzenlenen Kadın Liderlik Platformu'nun (KLP) beşinci zirvesi 20 Şubat Perşembe günü İstanbul Divan Otel'de yapıldı. "Kapsayıcılık: Egosistemden Ekosisteme" temasıyla gerçekleşen zirveye KAGİDER Başkanı Emine Erdem,

TurkishWIN & Bin Yaprak Kurucusu Melek Pulatkonak, UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak katıldı. Özel sektörde kadın istihdamını ve liderliğini artırmak üzere çalışan tüm kurumsal liderlerin, kendi aralarında fikir ve deneyim paylaşımında bulunmalarını sağlayarak bu konuda farkındalık yaratmayı hedefleyen KLP Zirvesi'nde özellikle ekosistem ve networkler üzerinde duruldu.

Emine Erdem: 'KLP, egosistemden ekosisteme geçişin çok güzel bir örneği'

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAGİDER Başkanı Emine Erdem şunları söyledi:

"Kadınları sosyal açıdan güçlendirmedikçe, eşit fırsatlar sunmadıkça, ekonomiye dahil etmedikçe ne Türkiye için ne de dünya için sürdürülebilir kalkınmadan, ekonomik büyümeden söz etmemiz mümkün değil. Kadın Liderlik Platformu ile özel sektörde kadın liderliği için çalışan büyük bir ekosistem oluştu… Bugün zirvemizin teması EGOSİSTEMDEN EKOSİSTEME. Egosistem merkezcidir, ekosistem dağılmıştır. Egosistem'de her şey içeride icat edilir, bulunur, ekosistemde çözüm her yerde olabilir. Egosistem sahiplenilmiştir, kapalıdır; ekosistem paylaşımcıdır, açıktır. Egosistem hiper rekabetçidir, ekosistem hiper işbirlikçidir. Egosistem tekildir, ekosistem ise bir networktür. Kadın Liderlik platformu da gerek paydaşları gerekse katılımcı firmalar ile egosistemden ekosisteme geçisin, kapsayıcılığın çok güzel bir örneğidir."

Melek Pulatkonak: 'Hedefimiz buluşmaları İstanbul dışına taşımak'

Toplantının diğer açılış konuşmasını yapan TurkishWIN ve BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak şöyle konuştu:

"Kadın istihdamını artırmayı ve kapsayıcı kurum kültürüne yatırım yapmayı hedefleyen tüm şirketleri Kadın Liderlik Platformu ekosistemimize davet ediyoruz. 2020 yılı hedefimiz, platform buluşmalarımızı İstanbul dışına taşımak. Yeni paydaşlar edinmek, ekosistemimizi genişletmek için heyecanlıyız."

Burak Kılıç: 'Kadınların ekonomiye katılımı için birlikte yürümeye devam'

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç toplantıda şunları söyledi:

"UPS olarak özellikle kadın liderliği konusunda etkili programlar geliştirmeye ve uygulamaya çalışıyoruz. Yönetim kurulunda kadınların bulunması bizim için önemli bir konu. Bu yüzden son yıllarda hem yönetim kurulunda hem de operasyon seviyesinde kadın lider oranını yükseltmeyi hedefliyoruz. Buna ek olarak girişimci kadınlarımızı da işlerini dünyaya açmaları, ürünlerini yeni pazarlara ulaştırmalarını desteklemek amacıyla 2 yıldır Kadın İhracatçı Programı'nı hayata geçirdik. Tek kanatlı kuş nasıl uçamaz ise kadınların ekonomiye katkı sağlamadığı ülkelerin de sağlıklı büyümeleri mümkün değil. Bu bir yolculuk, hep birlikte kadınların ekonomiye katılımı için yürümeye devam edeceğiz."

Hande Işlak: 'Türkiye'de 3 Milyar Avro'nun üzerinde yatırımla toplumsal cinsiyet eşitliğini destekledik'

EBRD Türkiye Başkan Vekili Hande Işlak ise şöyle konuştu:

"2009'da Türkiye'de faaliyete başlamamızdan bu yana pek çok sektörde toplam 12 Milyar Avro'nun üzerinde yatırım yaptık. Bunun dörtte birine karşılık gelen 3 Milyar Avro'nun üzerindeki toplam 49 projemizde toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekonomik kapsayıcılığı destekledik. Bankamızın hem Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Güçlendirilmesi Stratejisi (2016-2020) hem de Türkiye Ülke Stratejisi (2019-2024) doğrultusunda yatırımlarımızda kadın girişimciliğini ve kadınların finansmana, becerilere, istihdama ve hizmetlere erişimini desteklemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda, kadınların tüm bu alanlarda güçlenmesinin önünde bulunan yapısal engelleri analiz ederek kamu ve özel sektör paydaşları arasında politika diyaloğunu kolaylaştırmak ve bu engellerin aşılmasına yönelik adımlar atılmasına destek olmak kapsayıcılık gündemimiz içerisinde apayrı bir öneme sahip."

Üç panel yapıldı

Toplantının ilk etkinliği EBRD sponsorluğunda gerçekleştirilen "Kalkınma Yatırımları Ekosistemi" konulu panel oldu.

EBRD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörü Özen Karaca Tümer'in moderatörlüğünü yaptığı panele konuşmacı olarak ILO Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, Frankfurt School of Finance and Management Türkiye Direktörü Erdal Koçoğlu, AKİŞ GYO IK Direktörü, Özlem Özbatır ve Balparmak AR-GE Direktörü Dr. Emel Damarlı katıldılar.

TurkishWIN tarafından düzenlenen "Fark Yaratan Networkler" başlıklı panelin moderatörlüğünü ise TurkishWIN & BinYaprak Kurucusu Melek Pulatkonak yaptı. Panele KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Şen, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Denetim Kurulu Üyesi Özge Bulut Maraşlı, YenidenBiz Derneği, Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Güçlü Onur, AÇEV Genel Müdürü, Burcu Gündüz Maşalacı ve UNDP Türkiye Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner katıldılar.

Zirvenin üçüncü etkinliği ise KAGİDER'in düzenlediği "İyi Örnekleri Tanıyalım" paneli oldu. KAGİDER Yönetim Kurulu Üyesi Esra Bezircioğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panelde konuşmacı olarak WPP Turkey & Group M Turkey İnsan Kaynakları, Kültür ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Aysun Sayın, Zorlu Holding Kurumsal İletişim Müdürü Şahika Özcan Ortaç ve Borusan Holding Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Öznur Halilcikoğlu yer aldı.

Toplantı, UPS Türkiye Ülke İşçi İlişkileri Müdürü Özge Yılancıoğlu Erol'un konuşmasıyla sona erdi.

KLP'nin 25'inci etkinliği oldu

Özel sektörde kadın liderliğinin artması için kurumların iyi uygulamalarını paylaştığı, birbirinden öğrendiği, ilham aldığı Kadın Liderlik Platformu bundan önce dördü zirve olmak üzere toplam yirmi dört etkinlik düzenledi.

Bu etkinliklerde 125 firmanın temsilcisi esnek çalışmadan ebeveyn destek mekanizmalarına, satışta kadın istihdamından iç iletişim diline kadar çeşitli başlıklarda şirketlerindeki uygulamaları, prosedürleri paylaştı.

Kaynak: Bültenler