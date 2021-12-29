Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz günlerde sipariş götüren kadın kuryeyi acımasızca darp eden 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - - Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde geçtiğimiz günlerde sipariş götüren kadın kuryeyi acımasızca darp eden 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 23 Aralık Perşembe günü Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle kuryelik yapan Elvin Danışmaz'ı akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobil sıkıştırdı. Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü, iddiaya göre bir anda genç kadına saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran genç kuryeye araçtan inen bir şahıs daha vurmaya başladı. Kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Bunun üzerine şüpheliler araçlarına binerek kaçtı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde ise zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kuryeyi darp eden E.Ç.ve yanında bulunan iki kişi yakalandı.

Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

Kadın kuryeyi darp eden 3 şüpheli yakalandı

Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

Bir erkekle otele girdiğini öne süren dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanmıştı! Talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı

 ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anların görüntüleri yayınladı

ABD'de polisin 14 yaşındaki çocuğu vurarak öldürdüğü anların görüntüleri yayınladı

 Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

Kaza değil, cinayete teşebbüs! Trafikte faciaya dönüşen o anlar saniye saniye kamerada

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title