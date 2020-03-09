Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest
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Eskişehir, Yaşam

Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest

Eskişehir'de, yıllardır kurye olarak çalışan Beyhan Kıymaz'a süpriz yapan meslektaşları, çiçek ve plaket takdim ederek o gün izin yaptırdı.

09.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:26
Kadın kuryeye erkek meslektaşlarından jest

Eskişehir'de, yıllardır kurye olarak çalışan Beyhan Kıymaz'a süpriz yapan meslektaşları, çiçek ve plaket takdim ederek o gün izin yaptırdı.


Eskişehir'de, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın çalışanlara jestler birbiri ardına devam ediyor. Kentte 2015 yılından bu yana bir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan evli ve 3 çocuk annesi Beyhan Kıymaz'a Eskişehir Motosikletli Kurye Derneği tarafından sürpriz yapıldı. İş yerine gelen Dernek Başkanı Onur Kocaoğlu ve üyeler, günün anlam ve önemine binaen Yılmaz'a çiçek ve başarılarından dolayı plaket takdimi yapıldı. Ardından daha önceden iş yeriyle anlaşılıp, kadın kuryenin o gün alacağı yevmiyesi de verilerek, günü ailesi ve çocuklarıyla birlikte geçirmesi için evine gönderildi.


"Kadın kuryelerin devamını bekliyorum gelsinler, korkmasınlar, bu işi yapsınlar"


Yapılan sürpriz hakkında duygularını dile getiren Beyhan Kıymaz, dernek başkanı ve üyelerine teşekkür ederek, "Motoru çok sevdiğim için bu mesleği yapıyorum. Motosiklet sürmeyi seviyorum. Baktım ki üstünden hiç inmeyeceğim o yüzden bu mesleği yaptım. Tabii ki bu mesleğin zorlukları da var. Trafikte sıkıştırıyorlar, çoğu zaman yol vermiyorlar. Hele yüzüme bakıp kadın olduğumu görünce daha çok yol vermiyorlar. Bu mesleği yaptığım için çok sevinen ve takdir edenler var. Ben de kadın kuryelerin devamını bekliyorum gelsinler, korkmasınlar, bu işi yapsınlar" ifadelerini kullandı.


"Eskişehir'de değil, Türkiye'de tek Beyhan ablamız"


Dernek Başkanı Onur Kocaoğlu ise "Beyhan ablamız, yıllardır Eskişehir'de motosikletli kadın kurye olarak çalışmakta. 3 çocuk annesi, böylesi yok. Eskişehir'de değil, Türkiye'de tek Beyhan ablamız. Yıllardır bu işi erkeklerin dahi cesaret edemediği bu mesleği icra etmektedir. Kendisi medarı iftiharımızdır. Biz kendisine ne kadar ödül, değer verirsek azdır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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