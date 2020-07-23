Kadın kursiyerlerden her zevke uygun maske Ev hanımları, her zevke uygun maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor.

Ev hanımları, her zevke uygun maske üretimi yaparak ekonomik kazanç sağlıyor. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi'nde eğitim gören kursiyerler, istenilen ölçü, renk ve model maskeler üretiyor.

Sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitim gören Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Giyim Üretimi Atölyesi kursiyerleri Pandemi süreci nedeniyle iş yoğunluğunun en çok yaşandığı sınıf olarak öne çıkıyor. Atölyede eğitim gören kursiyerler, özel pamuklu ve yıkanabilir kumaştan maske üretiyor.

RAHAT NEFES ALINABİLİR ÖZELLİĞİ VAR

Kursiyerler kendi aralarında iş bölümü yaparak el birliğiyle maske üretiyorlar. Kimi maskenin kalıbını çıkarıyor, kimi dikiyor, kimi de ütüleyip paketliyor. Kadınlar için beyaz, erkekler için mavi renkte olan maskeler, filtrasyon verimliliği, solunabilirlik ve mikrobiyal yük özelliklerine uygun olarak imal ediliyor. İnce ve sert kumaştan yapıldığı için rahat nefes alınabilir olan maskeler yıkanabiliyor.

AİLE BÜTÇELERİNE EKONOMİK KATKI SAĞLIYOR

Üretilen ilk maskeler, kurs binası önündeki stantlarda satılmaya başlandı. Kadınlar, buradan sattıkları maskelerden elde ettikleri gelir ile aile bütçelerine ekonomik katkı sağlıyor. Satışa sunulan maskeler modelleri ve görünüşleriyle beğeni toplayınca özel talepler de alınmaya başlandı. Kursta herkesin istediği ölçüde, renkte ve modelde maske siparişleri kabul ediliyor. İsteyen vatandaşlar, kendi çizimlerini de burada maske üzerine yansıtabiliyor.

SALGIN NEDENİYLE BU İŞE AĞIRLIK VERDİK

Maske yapmayı ilk kez kursta öğrendiğini belirten ev hanımı Zeynep Çelik, "Uğraştırıcı ama zevkli bir iş. Evde boş boş oturmak yerine böyle faydalı işler yapmak bizim için iyi oluyor. Hem kendi maske ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de ek gelir elde ediyoruz. Salgın nedeniyle bu işe ağırlık verdik" dedi.

PAKETLEYİP SATIYORUZ

Stilistlik ve modelistlik eğitimi aldığını söyleyen Emriye Cağbaş ise "Hocamızın öğrettiği şekilde kalıpları hazırlıyoruz. Çocuk, kadın ve erkeklere uygun desenlerle maske üretiyoruz. Paketleyip satıyoruz. Bize bu imkanı sağlayan Lokman Çağırıcı başkanımıza çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Maskeler, Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi bahçesinde satışa sunuluyor.

Kaynak: DHA