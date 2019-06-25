Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri'nden yıl sonu sergisi

Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Tarihi Karakol Binası'nda düzenlenen 6 Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde kurs gören bayanların ürünlerinin görücüye çıktığı sergi beğeni topladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise Bahçelievler ve Gülabibey Mahallesi'nde olmak üzere iki yeni kadın kültür merkezini hizmete açacaklarını kaydederek, "Bahçelievler mahallesinde yeni bir Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açmak üzeriyiz. Güzel bir tesisi siz kadınlarımızın hizmetine sunacağız. Bir diğer açacağımız tesis ise Gülabibey mahallemizdedir. Bu iki kadın kültür merkezimizi yaz tatilinin bitimiyle beraber halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Kadının elinin değdiği her yerde güzellik ve zarafet olduğunu ifade eden Aşgın, "Siyasette kadınların olduğu yerde hep güzellikler gördüm. Eğitimde, kültürde hatta ticarette nerede kadın eli varsa orada güzellikler vardır. Biz erkekler olarak sizlere minnettarız. Allah sizleri başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Aşgın'ın konuşmasının ardından kursiyerler tarafından hazırlanan defile tanıtıldı. Defilenin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Sergi açılışına Müftü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ve davetliler katıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA